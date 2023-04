Academy Tennis- en Padelclub Rumbeke een van grootste in provincie

Begin vorig jaar werd de TPR Academy opgericht om de voormalige tennis- en padelwerking van TC Rumbeke en Padel Rumbeke te koppelen. De oprichting zorgde meteen voor een nog meer professionele aanpak. Zo geven nu 33 gediplomeerde trainers wekelijks les aan zo’n 400 leden. Op termijn wil men dat clubleden hiermee op (inter)nationaal niveau kunnen doorbreken.

“Veel clubs merken dat de hype van padel over zijn top is”, zegt Maarten Casteleyn, sportief coördinator van de club. “Bij TPR Academy is dat absoluut niet het geval. Meer nog, ons ledenaantal is het voorbije competitiejaar met 15% verhoogd tot net iets meer dan 900. Veel leden willen hun sport op een goed niveau uitoefenen en volgen les: wekelijks zo’n vierhonderd, in ofwel tennis of padel, en dat vooral in de avonduren. Je begrijpt dus dat er hier dagelijks activiteit is. Altijd is er wel ergens een gediplomeerde trainer die les geeft.”

Jeugdwerking

“Daarbij zetten we ook vol in op de jeugdwerking, en met succes: vorig weekend waren al drie jeugdleden actief in Eindhoven op een internationaal padeltornooi. Het kunnen er natuurlijk nog meer worden, als je weet dat onze TPR Academy zowat 80 jeugdpadellers telt en bijna 200 jeugdtennissers. In het najaar gaan we ook inzetten op de 3 tot 8-jarigen.”

“Om dat allemaal mogelijk te houden start straks de bouw van een bijkomende indoorhal met drie padelcourts, naast de bestaande tennishal. In totaal gaan we dan op onze site zeven padel- en tien tennisterreinen hebben, en daarmee zullen we toch een van de grootste academy’s hebben in onze provincie.” Naast de gewone werking is er ook een G-sportwerking, met vijftien leden, onder leiding van Ivan Kindt.

Professionele aanpak

“Voor onze competitiespelers komt er deze winter nog meer. Nu al werken we voor blessures samen met dokter Mathieu Maroy bij AZR, maar straks kunnen ze ook terecht bij een kinesist/osteopaat voor conditionele begeleiding. Je merkt dat we als club dus stilaan uit het coronadalletje zijn geklommen, op alle vlakken. Dat is ook onze federatie niet ontgaan: ze heeft onze academy een zilveren label toegekend. Ook daarmee behoren we tot de betere academy’s in de provincie”, besluit de politieinspecteur uit Rumbeke. (SB)