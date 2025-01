AC Hoppeland schenkt opbrengst Lichtjesloop aan goede doelen: “Tweede editie in december”

De Poperingse eindejaarsperiode zag er in 2024 weer sportief uit. AC Hoppeland en enkele vrijwilligers organiseerden op zaterdag 14 december de eerste Hoppeland Lichtjesloop tijdens het openingsweekend van ‘Winter in Poperinge’. De organisatie mocht zo’n 800 lopers verwelkomen en kan hierdoor 4.000 euro schenken aan twee goede doelen.

Afgelopen eindejaarsperiode stond de eerste editie van de Hoppeland Lichtjesloop op het programma. AC Hoppeland en enkele vrijwilligers hebben hun schouders gezet onder de organisatie van dit evenement, want ze wilden graag werk maken van een nieuw sportevenement. AC Hoppeland is een club voor al wie in atletiek, in de ruimste zin, interesse heeft. Er was keuze uit een parcours van 2,5, 5,5 en 9 kilometer. “We wilden een gezellige loop of wandeling tijdens de winterperiode op poten zetten waarbij zowel sportievelingen, gezinnen als verenigingen zich aangesproken voelden om deel te nemen. In dat opzet zijn we zeker en vast geslaagd”, zegt Stefaan Dejonghe van AC Hoppeland.

Vervolg

“We hadden 820 deelnemers, waarvan 660 voorinschrijven. Er waren lopers die het als een sportieve uitdaging zagen, maar er waren ook deelnemers die het als een leuk, winters evenement zagen en daar zijn we zeker tevreden over.”

Een nieuwe editie van de Lichtjesloop zal er de komende eindejaarsperiode zeker zijn. “Als het van ons afhangt, komt er een nieuwe editie. We waren positief verrast van de opkomst en hoe alles verlopen is, dus voor ons mag er zeker een vervolg komen. Ook het Poperingse stadsbestuur was tevreden. Het is de bedoeling dat het een andere parcours wordt – waarschijnlijk de andere kant van het stadscentrum – zodat de deelnemers niet hetzelfde parcours als 2024 moeten afleggen.”

Aangepast parcours

De opbrengst van de Lichtjesloop gaat integraal naar de Jeugdzorg De Walhoeve en de jeugdwerking van Atletiek Club Hoppeland. De Walhoeve doet in jeugdzorg en verschillende andere activiteiten zoals begeleiding, heroriëntering en crisishulp. “Aan beide organisaties kunnen we elk 2.000 euro schenken. Aangezien we niet wisten hoeveel deelnemers we zouden hebben voor deze eerste editie was het moeilijk in te schatten welk bedrag we zouden kunnen geven aan onze goede doelen”, vertelt Stefaan.

De Hoppeland Lichtjesloop komt in december terug met een aangepast parcours en een nieuw goed doel. De exacte datum wordt nog later meegedeeld.