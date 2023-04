ABVV Senioren schenken 1.000 euro aan drie sociale instellingen

Na 20 jaar werking houdt de vereniging ABVV Senioren Harelbeke er mee op. “Jammer genoeg wegens gebrek aan nieuwe en jongere bestuursleden”, zegt voorzitter Maurice Top.

“We willen in schoonheid eindigen en schenken ons financieel kasoverschot aan drie sociale instellingen: de Pamperbank, de Sociale Kruidenier en de jaarlijkse Sinterklaasactie. Allen behorende tot de koepel van Het Huis van Welzijn Harelbeke.” Een afvaardiging van het uittredend ABVV Seniorenbestuur gaf aan elk van de drie sociale instellingen 1.000 euro. “Dat is in dank aanvaard en zal goed van pas komen, zeker nu de producten duurder worden”, zegt Geert Eelen van de Sociale kruidenier.

ABVV Senioren werd opgericht in 2003 door Carlos Bossuyt, Erik Debrabandere, Aimé Holvoet, Gerard Vandebuerie, Eric Baertsoen, Eric Coopman en Maurice Top. In 2007 kwam de eerste vrouw erbij: Ivette Delbecque. “Jaarlijks organiseerden we enkele activiteiten: nieuwjaarsfeest, bedrijfsbezoeken, informatienamiddagen, busreizen, een kaas- en wijnavond en een klaaskoekenwandeling. Telkens haalden we meer dan 100 of 150 deelnemers”, geeft Maurice Top mee. (Peter Van Herzeele)