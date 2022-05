Aantal brandweervrijwilligers daalt sterkst in West-Vlaanderen

West-Vlaamse brandweerkorpsen hebben op vijf jaar tijd liefst 213 vrijwilligers zien afhaken. Geen enkele Vlaamse provincie doet slechter. “Een grondige aanpak is dringend nodig”, zegt federaal parlementslid Melissa Depraetere (Vooruit).

Van de 17.300 brandweerlieden in ons land, werken er ruim 10.900 als vrijwilliger. In West-Vlaanderen zijn dat er exact 2.466, liefst 213 minder dan vijf jaar geleden. Over heel Vlaanderen daalde het aantal met 556 vrijwilligers. West-Vlaanderen kampt dus met de grootste verliezen. Brandweerzones kampen al jaren met zware tekorten, steeds minder mensen vinden hun weg naar het beroep. Om die terugval tegen te gaan, maakten de socialistische partijen Vooruit en PS een resolutie op die woensdag werd goedgekeurd in de Kamer.

Flexibelere opleiding

“Om onze veiligheid te garanderen, zijn brandweervrijwilligers onmisbaar. Maar ze haken steeds vaker af om verschillende redenen, zoals de moeilijke balans tussen werk en privé. Een grondige aanpak is dus nodig”, verklaart Depraetere.

“In eerste instantie willen we de opleiding in een nieuw jasje steken. We brengen die dichter bij huis: zo is ze makkelijker combineerbaar met een dagdagelijkse job én is de lokale link meer zichtbaar. Dat laatste is namelijk in veel gevallen doorslaggevend, vrijwilligers zijn altijd meer gemotiveerd om in eigen gemeente aan de slag te gaan. Daarnaast zetten we in op het informeren van het brede publiek. Dat kan bijvoorbeeld door leerlingen in het vijfde en zesde middelbaar te laten kennismaken met veiligheidsberoepen, maar ook met een nationale campagne om volwassenen te motiveren.”