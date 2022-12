Aankoop in Vichtestraat perceel zorgt voor extra speelruimte in Deerlijk

De gemeenteraad zette het licht op groen voor de aankoop van een perceel grond van 8.349 vierkante meter in de Vichtestraat.

“We willen met de aankoop extra publieke speelruimte creëren, die ook voor de KSA van Deerlijk zeer goed van pas zal komen”, verduidelijkt schepen van Patrimonium Regine Rooryck (CD&V), op de foto in het gezelschap van schepen van Jeugdzaken Bert Schelfhout (Open VLD). “De ruimte van KSA aan hun lokaal is vrij beperkt. Daarom zijn we onderhandelingen gestart met de eigenaars van het perceel om te kijken of we tot een oplossing konden komen. We zijn blij dat we elkaar gevonden hebben. Na het definitief ondertekenen van de akte zal de KSA bovendien mee aan tafel zitten om het perceel verder in te richten.” De aankoop kost de gemeente 63.000 euro.