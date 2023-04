Aalbeke viert ‘Aalbeke Feest!’ met gevuld programma: “Hopen er weer een topfestival van te maken”

Tijdens het weekend van 12 mei trekken de Aalbekenaren massaal naar het Kerkplein voor ‘Aalbeke Feest!’. Door het weekend heen staan er tal van optredens gepland. Ook aan de jeugd wordt er gedacht met een een uitgebreid programma aan kinderanimatie. Het twaalfkoppig bestuur van Aalbeke Feest! vzw zet momenteel de laatste puntjes op de i om er een geslaagd weekend van te maken.

‘Aalbeke Feest!’ ontvangt gewoonlijk meer dan duizend bezoekers per dag, dus dat vraagt een grondige voorbereiding. De organisatoren begonnen daarom eind september al met de eerste plannen voor het ultieme Aalbeekse feestweekend. “Wij bieden ons festival al jaren gratis aan. Voor ons is het dus belangrijk dat we die trend kunnen verderzetten”, verkondigt bestuurslid Dieter D’Alwein (48). De vzw kan rekenen op een resem sponsors en vrijwilligers, waardoor de bestuursleden een kwalitatief programma kunnen selecteren en aanbieden aan de festivalgangers.

Programma

Vrijdag opent het festival met een receptie voor de sponsors en beats van ‘DJ Vince & B.O.L.L.E’. ‘Request’ staat daarna voor de tweede maal op het podium van ‘Aalbeke Feest!’. De headliner ‘Bulls on Parade’ sluit de eerste avond af met covers van Rage Against the Machine. De ludieke DJ ‘De man van Atlantis’ zal meteen de toon zetten voor de volgende dag. Ook The Black Gasolines, Turbo Alive Band en ABBA4U zullen het beste van zichzelf geven op het Aalbeekse podium. Opvallend is dat de Turbo Alive Band sinds kort een nieuwe zanger heeft en dit jaar slechts negen optredens geeft. ‘Aalbeke Feest!’ heeft dan ook de primeur om de band voor het eerst in zijn nieuwe formatie te zien spelen. De laatste festivaldag begint met een Moederdagetentje waar geïnteresseerden zich vooraf dienen voor in te schrijven. De Aalbeekse groep ‘Déjà-Vu’ verzorgt terwijl de muziek. Bottled in Belgium en Rick De Leeuw & Band sluiten ‘Aalbeke Feest!’ af met hun grootste hits.

Bars & Foodtrucks

De jongsten kunnen zich door het weekend heen uitleven in een springkasteeldorp. Ook een goochel- en discoshow mogen er niet aan ontbreken. ’s Middags is de jeugd ook welkom in de kerk voor Legomiddagen met de Gezinsbond. De organisatoren hebben ook aan de hongerigen en dorstigen gedacht, want diverse bars en foodtrucks staan het volledige weekend ter beschikking voor de Aalbekenaren. “We hopen om samen met onze honderdtal vrijwilligers en de vele festivalgangers er weer een topeditie van te maken”, glimlacht Dieter. ‘Aalbeke Feest’ is toegankelijk voor iedereen. Sanitair voor rolstoelgebruikers is voorzien.

Meer informatie: https://www.aalbekefeest.be