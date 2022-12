95-jarig Sint-Martinuskoor Avelgem wordt cantAmore

Het Koninklijk Zangkoor Sint-Martinus uit Avelgem viert feest in 2023. In dit jubileumjaar mag het koor 95 kaarsjes uitblazen. Dat doet het in stijl: met een nieuwe naam en een nieuw logo. Onder de naam CantAmore slaat het koor een nieuwe weg in. Op 17 januari staat in het OC in Outrijve een ‘open koor’-avond gepland. Iedereen kan dan eens een avondje meezingen.

Niet enkel de ‘gezegende’ leeftijd maakt het Avelgems koor uniek, maar evenzeer de bruisende, jeugdige dynamiek die er nog steeds aanwezig is, dit dankzij de continue instroom van nieuwe, vaak ook jongere leden. Zo trad een drietal jaar geleden een nieuwe bestuursploeg aan. De nieuwe bestuursleden namen zich meteen voor om grondig na te denken over de toekomst van het koor. Corona zorgde wel voor wat vertraging, maar nu is het zo ver. Na een algemeen infomoment kozen de leden samen voor een nieuwe naam. Vanaf 1 januari 2023 gaat het Sint-Martinuskoor zingend verder door het leven onder de nieuwe naam ‘cantAmore’.

Passie voor muziek

De nieuwe naam en logo maken meteen ook duidelijk waar het koor voor staat. Zo wordt de naam gevormd door de samentrekking van de Spaanse woorden ‘CantA(r)’ en ‘Amor’. Hier gaat het om: de liefde voor zingen, de passie voor de muziek. Het koor heeft de ambitie om die passie over te brengen bij elke toehoorder via de uitvoering van vooral concerten en bij gelegenheid ook een viering.

De eerste letter C komt in het logo ook sterk naar voor als een open cirkel: iedereen die graag zingt, is welkom in een warme koorfamilie. Het koor wil een vrolijke muzikale groep zijn waarbij het C-akkoord staat voor die vrolijkheid bij het zingen. En evenzeer staat de C voor creatief en artistiek, goed gebalanceerd musiceren: de C van Canta(r).

Met roots in Avelgem staat het zangkoor open voor al wie graag zingt in de regio

Centraal in de naam staat de grote letter A, verwijzend naar Avelgem en de rijke traditie van het 95-jarig zangkoor. Met roots in Avelgem staat het zangkoor open voor al wie graag zingt in de regio, zowel inwoners van Avelgem als van omliggende gemeenten.

Dat tikkeltje meer

Er komt ook een tikkeltje Engels bij kijken. In het tweede deel van de naam herken je immers het woord ‘more’. Hiermee maakt CantAmore duidelijk dat de koorleden gaan voor dat tikkeltje meer. In de visie maakt het koor duidelijk dat de leden ernaar streven om samen met vrienden, enthousiast en ambitieus, het beste uit zichzelf te halen. Het koor wordt gevormd door amateurzangers: de leden houden van zingen en dragen mekaar, zoals in een goede familie, een warm hart toe. De ‘muzieknoot met hart’ die aan het logo werd toegevoegd, maakt dit duidelijk.

Gevarieerd programma

CantAmore repeteert wekelijks op dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 uur in de bovenzaal van het Avelgems kasteel. Na afloop kunnen geïnteresseerden nog even napraten bij een drankje. De repetities worden professioneel geleid door twee enthousiaste, dynamische en geschoolde dirigenten. Samen met een zestigtal actieve koorleden zorgen zij voor een gevarieerd programma met zowel klassieke als hedendaagse muziek.

‘Open koor’-avond

Wie eens wil kennismaken met de gezellige ambiance, kan dit doen op de CantAmore ‘open koor’-avond op dinsdag 17 januari 2023. Deze muzikale avond vindt plaats in het OC te Outrijve (Outrijveplein). Onder het motto ‘Iedereen kan zingen’ nodigt het zangkoor iedereen die graag zingt onder de douche, bij het ontbijt, op weg naar of van het werk … uit om eens een avondje vrijblijvend aan te sluiten en mee te zingen. Voor wie houdt van zingen, is dit een unieke kans om eens van nabij de fijne ambiance en koorsfeer op te snuiven. De ‘open-koor’-avond is gratis en verbindt de deelnemers tot niets.