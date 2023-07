90 jaar Vrije Zwemmers Oostende gevierd: “Bloeiende club met 250 leden en honderd op de wachtlijst”

Meer dan 150 leden van Vrije Zwemmers Oostende hebben met een galadiner in Zaal Ten Stuyver de negentigste verjaardag van hun zwemclub gevierd. Een veertigtal oud-leden smukten de bijeenkomst op met oude foto’s en krantenartikels, en verhalen van vroeger. Toch blikt de club vooral vooruit.

Voorzitter Freddy Marlein stipte in zijn toespraak aan dat VZO geen verzameling is van records en medailles, maar vooral een groep van mensen, met een hart voor de zwemsport, die elkaar steunen en aanmoedigen, ongeacht leeftijd, afkomst en religie.

“Mijn dank gaat uit naar onze medewerkers, trainers en bestuursleden, die ontelbare uren hebben besteed aan het begeleiden en aanmoedigen van onze zwemmers. Zonder hun inzet zouden we nu niet zijn wat en wie we nu zijn: een bloeiende club met 250 leden en honderd op de wachtlijst”, klonk het.

“Op deze dag vol nostalgie moeten we niet alleen terugblikken op ons rijk verleden, maar ook een blik werpen naar de toekomst. Dit jaar, in september, neemt onze club met tien atleten deel aan de Jeugd Wereldspelen. In 2024 is Oostende gastheer voor deze sportieve happening met deelnemers uit alle hoeken van de wereld. VZO heeft een rijk verleden, maar ook een beloftevolle toekomst!”

Democratisch

Vrije Zwemmers Oostende werd opgericht in 1933 door Maurice Reynaert, als een democratische zwemclub voor het grote publiek. Ook in veel andere steden in Vlaanderen bestond een Vrije Zwemmers-club. Er werden meetings georganiseerd, eerst door de arbeiderswatersport (AWSB) en na 2003 door de Federatie van Recreatieve Omnisporten (FROS).

Bij de oprichting van de club werd in open lucht gezwommen, van 15 mei tot 15 september, in een vijver van het Maria-Hendrikapark, ‘t Bosje, over een lengte van 33 meter. Later werden de zijkanten afgebakend met rood-witte balkjes – vandaar de kleuren van de club. Om het water proper te houden en de bodem niet steeds om te woelen, werden houten planken en beton op de bodem gelegd. In 1963 werd het openluchtzwembad Maurice Reynaert officieel geopend. Tal van Oostendenaars leerden er zwemmen en zelfs de scholen maakten er gebruik van. In 1996 kreeg VZO geen vergunning meer en werd het zwembad gesloten.

In de Thermen

Omdat er in de wintermaanden niet kon gezwommen worden, kreeg VZO de toelating van het stadsbestuur om drie avonden – op dinsdag, donderdag en zaterdag – per week te trainen in de toenmalige Thermen. In mei 1976 kon gelukkig overgeschakeld worden naar het nieuwe stedelijk zwembad, aan het einde van de Koninginnelaan.

De eerste voorzitter was dus oprichter Maurice Reynaert. Na hem volgden schepenen Lauwereins en Laridon, en van 1982 tot 1999 fungeerde Chris Dewaele als voorzitter. Toen nam Marcel Reynaert, zoon van Maurice, het voorzitterschap over. Hij was 72 jaar lid van VZO. Marcel overleed in 2005 en werd postuum tot erevoorzitter benoemd. Het bestuur bestaat nu uit voorzitter Freddy Marlein, secretaris Stijn Loncke, Elke Deschepper en Rita Vanpraet.