88ste Jaarfeest Koninklijke Federatie der Militairen in het Buitenland

De Koninklijke Federatie der Militairen in het Buitenland (KFMB), afdeling Oostende-Kust, kwam bijeen voor hun 88ste jaarfeest. De festiviteiten werden traditioneel voorafgegaan door een eerbetoon en bloemlegging aan het monument van het 3de en 23ste linieregiment. Aansluitend vond de feestmaaltijd plaats in zaal Ten Stuyver, samen met de Nationale Voorzitter en Franstalige collega’s van de Fédération Royale des Militaires à l’Étranger (FRME) uit Manage. De KFMB werd oorspronkelijk opgericht voor oud-militairen die dienden tijdens de Duitse bezettingen van 1918-1929 en 1945-1955. Na enkele naamswijzigingen en een groeiend ledenbestand, verwelkomt de vereniging sinds 1993 ook defensiepersoneel dat heeft deelgenomen aan buitenlandse zendingen, met speciale aandacht voor NAVO-opdrachten en vredesmissies sinds het einde van de Berlijnse Muur in 1989. Vandaag richt de vereniging zich naar militairen die bijdroegen aan operaties in onder meer Somalië, de golfregio en de Balkan. Iedereen die meer wil weten over de vereniging of zich wil aansluiten kan terecht bij bestuurslid Gino Moeyaert via ginomoeyaert@gmail.com. (PG/foto PG)