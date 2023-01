80-jarigen VIEF worden gevierd tijdens feestvergadering in Diksmuide

In Het Bourgondisch schild werden tijdens de jaarlijkse feestvergadering, de 80-jarige leden van VIEF in de bloemetjes gezet.

We zien hen samen met het bestuur van VIEF op de foto. Zittend v.l.n.r. zien we Lieve Bouden, Walter Broucke, Bernadette Goemaere, Robert Vandorpe en Agnes Christiaens, staand zien we v.l.n.r. Yolande Viaene, Jeannine Godelie, Willy de Grave, Monique Verplancke en Noël Vanhooren.

(ACK)