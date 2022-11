80-jarigen aan het feest bij S-Plus Gistel

Seniorenvereniging S-Plus zette bijna veertig jarige leden in de kijker. S-Plus is een dynamische en progressieve vereniging voor 55-plussers.

In Gistel alleen al telt ze meer dan 175 leden die aan tal van activiteiten kunnen deelnemen, zoals wandel- en fietstochten of concerten. Elke maand staan er wel een viertal evenementen op de kalender.

Maar er is meer. “Elke jaar in de maand november vieren we de leden die hun tachtigste verjaardag of ouder mogen vieren”, zegt secretaris Reginald De Schryver. “Dat waren dit jaar 38 leden, bij benadering een derde mannen en twee derde vrouwen. De gevierde leden moeten wel minstens zeven van de tien koffietafels met thema per jaar bijwonen. Alleen in de twee zomermaanden vinden deze koffietafels niet plaats.”

(TVA/ foto PM)