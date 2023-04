80 fans voor laatste ASO Memories in Diaz Arena verwelkomen Martin Heylen als eregast

Op zaterdag 29 april had in het business centrum van de Diaz Arena de achtste editie van ASO-Memories plaats. Om jong en minder jong de gelegenheid te bieden om deel te nemen aan deze reünie werd deze maal gekozen voor een event in de namiddag.

Na de groepsfoto schoven de 80 aanwezigen, waaronder tal van oud-bestuursleden, oud-trainers, oud-spelers en medewerkers, de voeten onder tafel. Voorzitter René Menu verwelkomde de aanwezigen in naam van het organisatiecomité, dat bestaat uit Marc Heddebouw, Willy Desmit, Roger De Jonghe, Reddy Demey, Willy Demey, Willy Verhaeghe en Paul Vranken. Daarna gaf hij het woord aan eregast Martin Heylen, wereldreiziger en KVO-ambassadeur, die vertelde over zijn tv-avonturen én zijn liefde voor KVO.

Gespreksonderwerp

Tijdens de lunch werden uitgebreid herinneringen aan mooie en minder mooie tijden boven gehaald. Uiteraard was de degradatie van KVO het gesprekonderwerp bij uitstek! Na acht geslaagde edities van de ASO-Memories zet het comité er een punt achter. (FRO)