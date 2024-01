70-jarigen genieten van gezellige bijeenkomst in Ledegem

De 70-jarigen van Ledegem kwamen onlangs bijeen in zaal Delicatesse in Rollegem-Kapelle. De feestvierders werden door het gemeentebestuur in de bloemetjes gezet. Het werd een leuke avond waarbij heel wat werd bijgepraat bij een hapje en een drankje.

Op de foto staand: schepen Wally Corneillie, schepen Geert Dessein, schepen Greta Vandeputte, Johan Vandevelde, Roland Allegaert, Mark Sioen, Johan Windels, Chris Scheldeman, Ronny Bostyn, Eddy Deltomme, Johan Ollivier, Danny Wylin, Luc Dejonghe, John Vanackere, Marleen Ostyn, Lucrèce Decoene, Johan Florquin en burgemeester Bart Dochy. Zittend zien we Christa Delvael, Francine Vandaele, Katrien Decouttere, Josiane Claeys, Ria Clarysse, Marijke Thoma, Gerda Vanbiervliet, Yvette Vangheluwe en Roos Peirsegaele. (BF/foto JS)