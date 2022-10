70-jarig Okra Zwevegem wil de werking voor de 571 leden verder blijven uitbouwen: “Toekomst brengt uitdagingen”

Op feestelijke wijze werd de 70ste verjaardag van seniorenbeweging Okra gevierd. De vereniging is met 571 leden zowat de grootste van Zwevegem.

In de schoot van het toenmalige ACW werden al in 1949 initiatieven voor gepensioneerden opgezet, maar het was wachten tot in 1952 vooraleer ‘De Bond voor Gepensioneerden’ (KBG) werd gesticht. Jozef Vercruysse werd de eerste voorzitter.

Bussen

“Volgens de boeken waren er meteen 50 leden die bijeen kwamen op een algemene vergadering en om te kaarten en te reizen. Tien jaar later waren dit er al 500 en waren soms zes bussen van doen om dagreizen te organiseren. De kerst- en paasvieringen werden afzonderlijk georganiseerd in Knokke en op de Kappaert”, vertelt huidig voorzitter Toon Vanhaverbeke.

In 1968 werd Alberiek Vanhaverbeke voorzitter en in 1975 nam Gilbert Vanhoutte het KBG-roer in handen. Hij werd in 1986 opgevolgd door Marcel die na twee jaar de fakkel doorgaf aan voormalig burgemeester Jozef Vandevelde. Het was wachten tot 1994 toen met Elisabeth Vanhessche de eerste vrouw op de voorzittersstoel kwam. Zij was jarenlang voorzitter geweest van de plaatselijke KAV en het was toen nog de tijd dat men zowat automatisch van KWB en KAV doorstroomde naar KBG. “Het ledenaantal bleef groot en het leeftijdsverschil onder de leden werd ook steeds groter door het grote aantal bruggepensioneerden. Er moest dan ook een divers aanbod gecreëerd worden voor die verschillende leeftijdscategorieën.”

Computerlessen

Een van die nieuwe initiatieven waren bijvoorbeeld de computerlessen. Een initiatief van Eric Dehullu die in 2003 voorzitter werd. “In die periode doken er ook heel wat nieuwe benamingen op in de KBG-familie. KBG werd Okra, de Bond werd Trefpunt en de voorzitter werd teamleider met een team i.p.v. een bestuur en contactpersonen i.p.v. van wijkverantwoordelijken”, vertelt Antoon Vanhaverbeke. In 2007 mochten ze voormalig schepen en parlementslid Francine Dewilde verwelkomen als tweede vrouwelijke teamleider. Francine zorgde ervoor dat er af en toe nieuwe mensen werden opgenomen en even voor de coronaperiode werd het huidig elftal samengesteld, zes vrouwen en vijf mannen.

“Met deze fijne en hardwerkende groep willen we Okra Zwevegem verder op de kaart zetten. We moeten de blik vooruit richten op de toekomst en die ziet er de dag van vandaag niet altijd zo mooi en makkelijk uit en brengt zeker genoeg uitdagingen met zich mee. Toch willen we met vertrouwen naar die toekomst kijken en samen met ons 50-tal contactpersonen en de vele medewerkers in de werkgroepen de werking van Okra Zwevegem voor de 571 leden verder uitbouwen”, besluit Antoon Vanhaverbeke.