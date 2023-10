60 jaar Koninklijke Postzegelclub van de Westhoek: “Club heeft goede reputatie”

De Postzegelclub van de Westhoek vierde onlangs zijn diamanten jubileum met een feestelijke bijeenkomst in de Stadshalle en een banket voor de leden. De club kan bogen op een goede naam in de regionale en nationale filatelistische middens.

De oorsprong van de club gaat terug naar het jaar 1963, toen enkele gepassioneerde postzegelverzamelaars in Nieuwpoort een filatelistische tentoonstelling organiseerden ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van de stad. Voorzitter Etienne Moons schets het begin: “Deze tentoonstelling diende als de kiem voor de oprichting van de Postzegelclub van de Westhoek, aanvankelijk als onderafdeling van de Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars. Het bleek al snel dat er een grote behoefte was aan zo’n vereniging want binnen een jaar had de club al honderd leden.”

Drijvende krachten

Het verlangen om zelfstandig te opereren leidde tot de oprichting van de Postzegelclub van de Westhoek, met wijlen Dokter Albert Zwaenepoel als de drijvende kracht, samen met zijn eerste bestuursleden Pierre Provoost, Julien Vyvey, Fernand De Gruyter, Louis Minne, Jean Pyncket en Daniël Recour. Deze baanbrekers zetten zich actief in om het postzegel verzamelen te bevorderen in Middelkerke, De Panne en Koksijde. Uit die tijd stammen de nog vriendschappelijke contacten met clubs uit Duinkerke en Malo-les-Bains.

Na het overlijden van dokter Albert Zwaenepoel in 1982 nam Etienne Moons de leiding van de vereniging over en is ondertussen al 42 jaar voorzitter. De huidige bestuursleden zijn secretaris-penningmeester Oscar Lingier, Jean-Luc Notredame, Marcel Bracke, Denis Dhont, Désiré Vogelaere en Joris De Snoeck. Erebestuursleden zijn Julien Vyvey, Lucienne Loose en Pierre Mouchon.

Vroeger kwam de club bijeen in zaal Nova op de Markt, in 1974 verhuisde de club naar hotel-restaurant De IJzer aan het Sluizencomplex. In januari 1994 betrokken ze het hotel Cosmopolite in Nieuwpoort-Bad, waar de vergaderingen tot op de dag van vandaag plaatsvinden op de eerste zondag van de maand, behalve in juli en augustus. In 2013 werd de club de koninklijke titel toegekend.

Competities

“Dat de Koninklijke Postzegelclub van de Westhoek nog steeds zeer actief is en zijn ledenbestand, ondanks de moeilijke tijden in de filatelie, op peil kon houden, is te danken aan de inzet van de bestuursleden”, volgens voorzitter Etienne Moons. De club kan bogen op een goede naam in de regionale en nationale filatelistische middens en heeft zich gevestigd als een speler in de zuivere filatelie. “Met meerdere leden die succesvol deelnamen aan provinciale, nationale en internationale competities. De club neemt ook deel aan de jaarlijkse competitieve bekerwedstrijd, georganiseerd door de Verstandhouding van West-Vlaamse Postzegelkringen en heeft de wisselbeker al driemaal veroverd”, vertelt een trotse voorzitter.

Maandelijks komen zich nieuwe leden aanbieden. “Hiervoor dient er geen publiciteit gemaakt te worden, de reputatie van de club is de beste publiciteit”, zegt de voorzitter. “Zij worden er ook met raad en daad bijgestaan. De gezellige sfeer op de algemene vergaderingen stelt iedereen onmiddellijk op zijn gemak. Een minpunt is de afwezigheid van jeugd. Zoals zoveel andere clubs stellen wij vast dat de jongeren meer en meer andere interesses hebben. Het aanbod aan ontspanning is trouwens reuzegroot”, aldus voorzitter Moons.

Postzegelbeurs

De Koninklijke Postzegelclub van de Westhoek is al 20 keer geselecteerd door Bpost om postzegelvoorverkoop te organiseren, waarbij nieuwe speciale postzegels voorafgaand aan de officiële uitgifte worden aangeboden. Dit heeft enkele gedenkwaardige evenementen opgeleverd, zoals de voorverkoop van de zegels ‘De Zee’ in februari 1988. Ook de deelname aan de plechtigheden en festiviteiten rond de ‘Slag bij Nieuwpoort 1600 – 2000’ met een speciale postzegelafstempeling ligt nog vers in het geheugen. Gedurende 41 opeenvolgende jaren zorgde de club voor een speciale afstempeling tijdens de huldiging van Koning Albert I en de Helden van de IJzer op de eerste zondag van augustus. Weliswaar met de gewaardeerde medewerking van het postkantoor Nieuwpoort. In 2009 werd dit initiatief stilgelegd bij gebrek aan belangstelling. Ondertussen was de club in 2008 gestart met het organiseren van een postzegelbeurs. Door het grote succes werd de beurs omgedoopt tot Nationale Postzegel- en Ruilbeurs. In 2023 was het de 14de editie van deze beurs die andermaal een groot succes werd.

“Wat de toekomst betreft, zijn er geen nieuwe plannen in het vooruitzicht. Wij houden ons aan het stramien dat we de laatste 15 jaar aangehouden hebben. Een aandachtspunt is wel dat het bestuur van de club steeds maar ouder wordt en er uitgekeken wordt naar opvolging. Een moeilijke opgave, want de kandidaten zijn moeilijk te vinden”, besluit voorzitter Etienne Moons.