52 Jaar Jeugdvoetbalverbond PERKEZ: Een mooi en onverwacht verhaal

Met twee jaar uitstel wordt op 7 mei het 50-jarig bestaan gevierd van het Koninklijk Jeugdvoetbalverbond PERKEZ met een plechtige ontvangst op het stadhuis. Niemand had in 1970 verwacht dat het verbond zo lang de jaren zou trotseren. Dankzij een goed en trouw bestuur is het toch gelukt. Proficiat!

Het jeugdvoetbalverbond PERKEZ werd opgericht in juni 1970. De eerste wedstrijd werd gespeeld in september 1970. De wedstrijden van PERKEZ werden op zondagmorgen afgewerkt om de minder begaafden van het zaterdagvoetbal ook de gelegenheid te geven hun favoriete hobby uit te oefenen. Raymond Pilaeys was de bedenker van de naam PERKEZ, op basis van de naam van de zes stichtende clubs die het verbond gestalte gaven: P: Poseidon , E: Ebes, R: Romy Boys, K: De Kim, E: Eendracht Stene en Z: Weekblad De Zeewacht.

Lucien Bedert werkte in drukkerij Unitas, waar het weekblad De Zeewacht werd gedrukt. Hij was er bij van het eerste uur als penningmeester/secretaris en hij heeft de historiek van PERKEZ uitgewerkt. Samen met zijn ega, Ludwine Allary, ook huidig penningmeester, stelde hij het uniek huldeboek ’50 jaar PERKEZ ‘ samen, het verhaal van alle clubs, spelers, scheidsrechters, uitslagen en rangschikkingen door de jaren heen.

“PERKEZ werd opgericht als alternatief voor de recreatieve spelers die op zaterdag uit de boot vielen voor het corporatief voetbal”, vertelt Lucien Bedert. “Het was een succes, want in het tweede seizoen hadden we al dubbel zoveel ploegen.

FC De Zeewacht, de pioniers van het eerste uur – Onder de hoede van Lucien Bedert, bijgestaan door Ronny Ryckaert, Eddy Lateste, Willy Lust (nu nog ref in het verbond), Hugo Cools, Charles Thieren, Gentiel Vandecasteele, Jean-Pierre Laleman, Patriek Bedert, Odiel Borret, André Cafmeyer, Sylvain Roose en Lucien Bauwens, samen de hekkensluiter van het eerste voetbaljaar PERKEZ. © Foto FRO

De stichters van PERKEZ waren Gerard Claeys van Poseidon, Pol Seghers van Ebes, Raymond Pilaeys en Rudy Declerck van Jeugdhuis De Kim, Frans Vanhecke van Eendracht Stene, Roland Buysse van Romy Boys, Firmin Cattoor en ikzelf van De Zeewacht. De eerste voorzitter was Pol Seghers, die na twee jaar opgevolgd werd door Albert Beernaert. Van 1978 tot 1998 fungeerde Ghislain Ampe als voorzitter. Nadien volgden Luc Vanslembrouck, tot 2002, Roland Pitteman tot 2013, Johan Van Roose tot 2015 en sedert 2016 staat Hans Vercruysse aan het PERKEZ-roer. Het verbond groeide uit van zes clubs in 1970 tot een maximum van 76 in 1986. Na 2000 zakte de beleving en ook het aantal clubs tot minder dan 50. In 2010 waren er nog 34 en het laatste volledig seizoen, 2020-2021, nog 26. De voorbereidingen voor het komend seizoen, 2022-2023, opnieuw met twee reeksen van 13 ploegen, zijn al klaar.”

Verschillende pijlpalen

In de loop van de 52 jaar lange geschiedenis heeft PERKEZ één en ander meegemaakt. Lucien Bedert zet voor ons de mijlpalen op een rijtje.

“In seizoen 1972-73 werden we geconfronteerd met de autoloze zondagen, met de nodige vervoersproblemen. In 1978 verscheen wekelijks een gedrukt bondsblad, dat verzonden werd met de post.

In 1983 noteerden we voor het eerst vijf reeksen en in 86-87 bereikten we ons hoogtepunt met 76 clubs in kompetitie. In 2001 deed de computer zijn intrede, zodat alle briefwisseling gevoerd werd met elektronische mail, perkez@telenet.be. In 2003 sloeg het noodlot toe bij VK Beerst, waar bij een verkeersongeval, drie spelers het leven lieten, net voor de competitiestart.

Tijdens seizoen 2003-2004 overleden hoofdbestuursleden Roger Vandenberghe (74) en Roger Blomme (67). In 2005-2006 wordt bestuurslid Ludwine Allary de huisfotograaf om de mogelijkheid te bieden iedere club een jaarkalender te bezorgen met clubfoto. Vanaf 2006 werd het wekelijks verbondsblad digitaal verspreid en in 2009 kwam de website (www.perkez.be) van het verbond online.

In 2010 werd het 40-jarig bestaan gevierd met een ontvangst op het stadhuis en een feestmaaltijd in Walrave. In 2010 verloren we ook Jean Willaert (68), één van de voortrekkers van het verbond. In 2013 overleed Frans Vanhecke (79), één van de stichters en in 2017 ging hoofdbestuurslid Marc Poppe op 53-jarige leeftijd van ons heen.

Uiteraard hebben we allemaal geleden onder de moeilijke corona-tijden. Het geplande gouden jubileum, op 29 augustus 2020 mocht niet doorgaan. Ondanks corona is PERKEZ nog springlevend!”

Twee jaar later!

Door corona wordt het gouden jubileum van PERKEZ, twee jaar later gevierd, met een ontvangst op het stadhuis van Oostende, een feestmaaltijd in Ten Stuyver en de kampioenenviering.

“Dankzij onze uitstekende werking bestaat PERKEZ nu meer dan 50 jaar”, vervolgt Lucien Bedert. “Niemand had vijftig jaar geleden verwacht dat onze voetbalcompetitie nog zou bestaan en dat onze naam bekend is in heel West-Vlaanderen. Nog steeds proberen we, ondanks de flink gewijzigde mentaliteit bij clubs en spelers, voor voetbalplezier te zorgen op zondagvoormiddag. We verwachten een grote opkomst in het stadhuis en voor het aansluitend feest in Ten Stuyver zijn 115 personen ingeschreven. Op dat feest wordt niet alleen onze koninklijke titel gevierd, ook de huldiging van de kampioenen VK Bekegem (reeks 1) en G-Lectro United (reeks 2) staat op het programma.

Trouwe clubs van PERKEZ ontvangen een originele oorkonde voor hun jarenlange, trouwe dienst. Die eer valt te beurt aan: VK Ettelgem (49 jaar), VK Bekegem (48), VZW Rozeveldvrienden (44), VK Bistro ’t Vliegplein (42), VK Voegwerken Vandaele (40), VV Gistel en VK Beerst (37), VK Marcassou (36) en FC De Engel (35).Ook de scheidsrechters zijn belangrijk. Armand Deweert wordt gehuldigd voor 45 jaar activiteit, Dirk De Groote voor 21 jaar.

Ik ben blij en fier dat ik, na 52 jaar, de fakkel als secretaris kan doorgeven aan mijn echtgenote, Ludwine. Met voorzitter Hans Vercruysse is PERKEZ nog voor 50 jaar in veilige handen.” (FRO)