50-jarig groen- en bebloemingscomité neemt afscheid van voorzitter: “Het is tijd voor verjonging”

Het groen- en bebloemingscomité reikte vrijdagavond in D’Oude Schole in Slypskapelle de prijzen uit van de jaarlijkse groen- en bebloemingswedstrijd. Deze werd dit jaar voor de vijftigste keer georganiseerd. Medeoprichter en voorzitter Norbert Vanoost neemt na zich jarenlang ingezet te hebben voor de vereniging afscheid.

Vijftig jaar geleden werd het groen- en bebloemingscomité in de gemeente opgericht. Onder andere Norbert Vanoost stond mee aan de wieg van de vereniging. “Samen met zeven andere tuinliefhebbers. Het concept sloeg onmiddellijk aan. Zowel vanuit Dadizele als Moorslede namen er mensen deel aan onze groen- en bebloemingswedstrijd. Daarnaast organiseerden we ook vaak reizen naar bijvoorbeeld Nederland of Duitsland”, aldus Norbert. Hij vindt het belangrijk dat er een groen- en bebloemingscomité is. “Op die manier sporen de bewoners zelf ook de gemeente aan om te investeren in groen en kleur. Onder andere de bloemen aan ’t Torreke zijn bijvoorbeeld erg geslaagd. Ondertussen zorgen de deelnemers aan de bebloemingswedstrijd voor extra uitstraling van de gemeente.”

Pompoenwedstrijd

Het groen- en bebloemingscomité werd opgericht op 28 april 1974. De vereniging bestaat dit jaar dus 50 jaar. “Die verjaardag hebben we niet zomaar laten passeren. Zo organiseerden we enkele maanden geleden de Open Tuindagen. Met een 400-tal bezoekers werd het evenement een groot succes. De tuinliefhebbers bezochten een vijftal plaatselijke tuinen”, aldus Norbert. Het groen- en bebloemingscomité koppelde aan die gratis tuinbezoeken een actie voor het goede doel. Die leverde 397 euro op ten voordele van Kom op tegen Kanker. “Om de vijf jaar organiseren we met onze vereniging ook een pompoenwedstrijd voor de plaatselijke scholen. Tijdens dit verjaardagsjaar was er ook een dergelijke wedstrijd. Er werden ruim 20 pompoenen gewogen. De kinderen hebben hun uiterste best gedaan. Er zat zelfs een pompoen van 43 kg tussen. De verschillende prijswinnaars kregen afgelopen vrijdag ook hun prijs in D’Oude Schole.

Een jury van buiten de gemeente trekt iedere zomer langsheen de verschillende tuinen om de tuinliefhebbers te quoteren. Enkele maanden later is duidelijk wie er dat jaar de hoofdprijzen wegkaapt. “Jaarlijks hebben we rond de 100 deelnemers. Dat aantal blijft stabiel”, aldus Norbert. In de categorie gevelversiering was de eerste prijs dit jaar voor Luc Delzeyne uit de Elzerijstraat in Moorslede. De mooiste grote voortuin is te vinden bij Frans Masschelein langs de Oostnieuwkerkestraat in Moorslede. Binnen de categorie kleine voortuin haalde Eric Goubeir uit de Gentsestraat de meeste punten. De hoevetuin van Jan Wallays uit de Kasteelstraat in Dadizele kon de jury het meest bekoren. Algemeen laureaat werd Johnny Deleu uit de Weststraat in Moorslede.

Mooie reizen

Na vijftig jaar neemt Norbert Vanoost afscheid van het groen- en bebloemingscomité. “Ik ben er inmiddels 83 en het is tijd voor verjonging binnen de vereniging. Ik zal natuurlijk blijven deelnemen aan de groen- en bebloemingswedstrijd.” Norbert blikt terug op erg mooie jaren binnen de vereniging. “Mooie reizen, leuke momenten tijdens de jurering. Met het groen- en bebloemingscomité zorgden we mee voor een mooiere gemeente.” Andy Vantomme volgt Norbert op als voorzitter van de vereniging. Hij is aan de slag als leraar in de land- en tuinbouwschool in Torhout. “Een geknipte opvolger dus.” Naast Norbert zet ook bestuurslid Annie Vandepitte een stapje terug. Zij was een 20-tal jaar lang bestuurslid binnen het groen- en bebloemingscomité. “Maar de opvolging is verzekerd. Met Moorsledenaar Yves Dedeurwaerdere, gekend als fuchsiakweker, en Nathalie Pollentier uit Slypskapelle zijn er twee nieuwe krachten binnen het bestuur. “Ik ben er van overtuigd dat ook zij hun uitstekende best zullen doen om mee verder te schrijven aan dit mooie verhaal van het groen- en bebloemingscomité”, besluit Norbert.