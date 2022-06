50 Jaar VLC gevierd met leuke ‘Ostenschen Avend’

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan zette het VLC Oostende vrijdag de deuren wijd open voor een’ Ostenschen Avend’, met optredens van twee Oostendse rock bands. Het initiatief kende veel bijval, want de zaal was op voorhand uitverkocht.

Vrijdagavond ging iedereen al uit de bol tijdens het eerste optreden. De BelPop coverband Barak Friture bracht leuke meezingers en vooral de nummers van wijlen Arno zetten de zaal in vuur en vlam. Oud en jong kon zich uitleven op de dansvloer en vocaal een steuntje geven aan zangers Manu en Debbie. O La La La! C’est magnifique!

Met Out of Service op het podium steeg de temperatuur in de zaal nog met enkele graden. Hun muziekkeuze varieert van zeer rustig tot buitengewoon pittig, maar is altijd bijzonder herkenbaar en lekker ritmisch, afkomstig van de meest uiteenlopende muzikale grootheden, zoals Golden Earring, Kings Of Leon, ACDC, Bryan Adams en Bon Jovi. Ze zorgden voor ambiance! Aangepaste ‘Ostensche’ hapjes werden ook geproefd.

“Onze Ostensche Avend is een groot succes en vraagt naar meer”, aldus VLC-voorzitter Edgard Brunet. “Onze mooie locatie is polyvalent en er kan hier veel georganiseerd worden. Niet alle Oostendenaars weten dat. Wij hebben onze wekelijkse en maandelijkse werking en activiteiten en we denken ook al aan een volgend event om onze deuren open te stellen. Misschien wordt het een Franse of een Nederlandse avond. Het is een feit dat iedereen blij is dat we, na die moeilijke coronatijden, weer eens lekker, samen kunnen feesten!”

Zaterdag 25 juni is er een plechtige ontvangst voor alle medewerkers, personeel en actieve bestuursleden.