50 jaar Ten Anker Waregem levert schitterend magazine op: “Eind dit jaar ook nieuwe bus”

Vzw Ten Anker werd opgericht als ‘Gezinsvervangend Tehuis’ op 27 oktober 1974 en is het geesteskind van August Vandenborre en Oscar Kint, toenmalig OCMW-secretaris. Exact 50 jaar later, dag op dag, vierde Ten Anker zijn 50ste verjaardag in OC Nieuwenhove.

“Ik kan niet anders dan heel tevreden zijn over waar we nu staan, precies 50 jaar later”, glundert Nicolas Desmet (50), reeds vijf jaar directeur. “De laatste vijf jaar hebben we een inhaalbeweging gemaakt wat marketing, financiën en gebouwen betreft. We zijn maar een kleine speler die een van de enige is die het nog alleen doet. We kiezen er bewust voor om al onze aankopen in Waregem zelf te doen. Momenteel hebben we 50 medewerkers voor 100 cliënten.”

“Voor deze speciale gelegenheid brachten we een magazine met de geschiedenis van Ten Anker in primeur uit op ons feest. De vzw als vereniging en rechtspersoon werd opgericht in 1974 om pas in 1979 operationeel echt van start te gaan.”

“Met deze mijlpaal wilden we terugblikken en de geschiedenis van Ten Anker in kaart brengen en schriftelijk vastleggen. Een monnikenwerk bleek al snel, want tot op heden was dit nog nooit verzameld. Het was dan ook een hele klus om uit allerlei jaarverslagen, raden van bestuur, algemene vergaderingen, statuten en andere documenten de belangrijkste info te filteren en de puzzelstukjes in elkaar te passen.”

“Het resultaat is geen dik en saai boek geworden, maar een aangenaam te lezen magazine met een overzicht van belangrijke gebeurtenissen, doorspekt met interviews, anekdotes, herinneringen, foto’s, krantenknipsels en cijfermateriaal. Het magazine bevat de geschiedenis geschreven door mensen voor mensen, die start vanuit de gedrevenheid om mensen met een beperking een kwaliteitsvol leven te bieden en na 50 jaar verdergaat vanuit diezelfde drijfveer.”

Gulle schenker

“We hebben een nieuwe bus aangekocht ter vervanging van de grijze bus”, gaat Nicolas, verder. “Een 8+1 busje met alle toeters en bellen: lederen zetels, alu velgen, automatisch trapje om in en uit te stappen, camera en alle sensoren om parkeren iets vlotter te laten verlopen. De verwachte leverdatum is eind dit jaar. We gaan de bus uiteraard ook laten beletteren zoals onze andere bussen.”

“René heeft een groot deel van zijn leven in Ten Anker gewoond en is op 29 december 2023 gestorven. Hij heeft een deel van zijn erfenis geschonken aan Ten Anker uit dankbaarheid voor de jarenlange zorg. Samen met het bestuur hebben we beslist om dit te investeren in iets specifieks voor de cliënten, iets zichtbaars als blijvende herinnering aan René. En dit is dus de nieuwe bus geworden waar zijn beeltenis achteraan de bus komt. Om onze dankbaarheid nogmaals te betuigen hebben we de zus van René, Christiane, in de bloemetjes gezet. Ook medewerker HR & communicatie, Daphné, hebben we in de bloemetjes gezet. Ze is een bezig bijtje dat altijd maar in de weer is bij elke speciale gelegenheid en elk feest, en maar tevreden is met de perfectie.”

“We hadden een recordopkomst van 450 personen op ons jaarlijks feest. De reden voor deze talrijke opkomst heeft wellicht te maken met het gouden randje aan dit Ankerfeest.”

Activiteiten

“In kader van dit gouden jubileum hebben we dit jaar verschillende activiteiten georganiseerd met als orgelpunt dit grote familiefeest. We openden in maart onze deuren voor het grote publiek op Dag van de Zorg waar we op één namiddag bijna 700 bezoekers mochten ontvangen. We hebben in het kader van Wereld Autisme Dag op 2 april, samen met de stad Waregem, de expositie ‘autisme in beeld’ in de bibliotheek gebracht. We stonden op de jaarmarkt met Waregem Koerse, en we namen vorige week deel aan Buren bij Kunstenaars.”

“We verkopen sinds dit jaar wijn met een exclusief gouden jubileum wijnetiket. Het gaat om Merlot rood, een Chardonnay en een Grenache rosé, geproduceerd door een coöperatieve in Zuid-Frankrijk. Deze wijn zal nog een hele tijd te koop zijn”, besluit Nicolas Desmet.