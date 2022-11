50 jaar hondensport bij club Klein maar Dapper in Torhout

De honden van Klein maar Dapper mogen in koor vijftig keer blaffen, want hun vereniging bestaat een halve eeuw. Voorzitter Valère Vermander (67) uit de Rozeveldstraat is de enige overgebleven pionier, al heeft hij momenteel zelf geen honden meer.

Het gouden feest wordt heel bescheiden gevierd met enkel een stadsontvangst op vrijdag 28 oktober om 17 uur in het stadskantoor. “Het geld voor grote festiviteiten hebben we niet”, zegt Valère. “Het is als kleine club niet simpel om te overleven.”

Enkel verdedigingshonden

Al sinds de prille start legt de club, die zijn speel- en trainingsveld de volle halve eeuw langs de Luchtstraat op ’t Rozeveld heeft, zich toe op verdedigingswerk met Mechelse herdershonden. Tweemaal per jaar, in maart en augustus, wordt er een zogenoemde ringwedstrijd georganiseerd met gemiddeld een 20-tal deelnemende honden die proeven dienen af te leggen. De club zelf telt zo’n 15 liefhebbers, wat op het eerste gezicht weinig lijkt, maar heel behoorlijk is voor een vereniging die uitsluitend op verdedigingshonden focust.

“Toch wordt het almaar moeilijker om het hoofd boven water te houden”, geeft Valère ruiterlijk toe. “Corona heeft de inkomsten van onze kantine een knauw gegeven en sponsors vind je niet zomaar. Maar we roeien met de riemen die we hebben.”

Als jongen van 15 was Valère samen met wijlen Gaston Loose begin jaren zeventig actief bij hondenclub Knap en Keurig naast het vroegere café De Boomkwekerij op de wijk De Goede Herder. Gaston, die in een huisje aan de Luchtstraat woonde, stelde daar een weide ter beschikking om met de honden te trainen. Aanvankelijk was het niet de bedoeling om een eigen club op te richten, maar op 22 augustus 1972 was het toch zover. Het trainingsveldje werd door almaar meer hondenliefhebbers gebruikt.

Leren jas met jutezakken

“In 1975 hebben we een demonstratiesessie gegeven en was Klein maar Dapper definitief als vereniging vertrokken”, aldus Valère. “Het eerste pak voor de aanvalsman bestond uit een leren jas waarop we jutezakken hadden genaaid (lacht). Plus een oude broek, die helaas 30 cm te kort was. Gevolg: ik hield er als aanvalsman een gapende bijtwonde aan over. We hebben ons van bij het begin op ringwedstrijden en verdedigingshonden toegelegd en zijn daar nooit vanaf gestapt. Al vele jaren is de club lid van het NVBK, het Nationaal Verbond van Belgische Kynologen. Ik zit in het dagelijks bestuur van die koepel in Temse.”

Gaston Loose was voorzitter van 1972 tot aan zijn dood op 20 april 2019. Toen nam Valère zijn functie over. De huidige secretaris is Jean-Marie Tanghe uit Ichtegem.

