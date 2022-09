45ste ORK-expo in teken van 200 jaar harmonie: “Leden waren zeer actief tijdens de coronaperiode”

Tijdens het eerste oktoberweekend is er kermis in het dorp. Een van de vaste ingrediënten is de jaarlijkse kunsttentoonstelling van kunstkring ORK in de grote feestzaal van Mandelroos. Drijvende kracht is kunstenaar Georges Schelstraete, die toelichting geeft bij de 45ste kunsttentoonstelling.

“Door de coronapandemie kon er twee jaar na elkaar geen kermistentoonstelling georganiseerd worden”, aldus Georges Schelstraete. “In feite zouden we twee jaar terug ons 45-jarig bestaan vieren, maar dat viel in het water zodat we nu eigenlijk al aan 47 jaar zijn. Maar dat betekent niet dat de werking van de kunstkring gedurende die twee jaar volledig stil lag.”

Passende muziek

“Tijdens de coronaperiode kregen de leden van de kunstkring vanuit het bestuur opdrachten die ze thuis konden afwerken en die wij nadien gingen beoordelen. Al dat werk van de leden bleef intussen verborgen voor het publiek. Eén van die opdrachten betrof werk te scheppen dat past bij het 200-jarige jubileum van de plaatselijke harmonie Sint Cecilia. Zo zullen op het podium van de grote Enaemezaal dertig schilderijen te zien zijn die niet alleen verwijzen naar 200 jaar harmonie maar ook voorzien zijn van passende muziek.”

Twee jaar was er geen kermisexpo maar onze werking lag niet stil

“De rest van de grote feestzaal wordt gevuld met werk dat tijdens de coronaperiode werd gemaakt. Ik kan je verzekeren dat daar heel mooi werk tussen zit. De zaal is bijna te klein om al dat nieuw werk te tonen aan het kermispubliek. Zo is er werk te zien van Katrijn Bruneel, Frans De Baets, Daniel Deblaere, Isabelle Decrans, Evi Demeyer, Goedele Desmet, Tine Devos, Hilde Dewever, Stefanie Duyvejonck, Marc Goemaere, Anita Kinsabel, Charlot Maes, Jan Maes, Andre Vanluchene, Norbert Van Maele en Patrick Vyncke en ook van mezelf”, zo besluit Georges Schelstraete.

De kermistentoonstelling wordt op vrijdag 30 september om 20 uur officieel geopend met toespraken en de muzikale inbreng van Brasspartoe. De tentoonstelling blijft verder open voor het publiek vanaf zaterdag 1 oktober tot en met maandag 3 oktober van 14 tot 20 uur. Op zondag 2 oktober gaat de tentoonstelling al open vanaf 10 tot 12 uur en van 14 tot 20 uur. De toegang is gratis.