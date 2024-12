40 ploegen amuseren zich op jeugdindoortornooi Winkel Sport: “We hopen op een jaarlijkse traditie”

Winkel Sport organiseerde in het weekend van 14 en 15 december een jeugdindoortornooi in de Winkelse sporthal.

Per leeftijdscategorie (U6, U7, U8, U9 en U10) kwamen er acht ploegen in actie, veertig in totaal dus. Bij de U6 en U7 was dat zonder klassement, KSV Rumbeke won bij de U9 en thuisploeg Winkel Sport mocht twee keer juichen bij U8 en U10 . “Het was een succes, we hopen op een jaarlijkse traditie”, klinkt het bij de organisatie.