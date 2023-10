40-jarige fotoclub EOS moet met wachtlijst werken: “Leden zijn fotografen die elkaar versterken”

Een fotoclub die 50 leden telt, bovendien een wachtlijst heeft en 20 activiteiten per jaar organiseert. Zo zijn er niet veel. “Onze leden zijn goede fotografen en we versterken elkaar”, klinkt het. De tentoonstelling ‘Fotosalon 23’ die momenteel loopt is bijgevolg een aanrader.

Wat is een mooie foto? Voorzitter Geert Casier en Secretaris Wouter Terryn van fotoclub EOS hebben hun antwoord klaar. “De foto moet aanspreken, hij moet bij voorkeur een verhaal vertellen en hij moet technisch in orde zijn”, zegt Geert. “Het is ook een subjectief gegeven”, vult Wouter aan. “Wat is een mooie vrouw? Dat is anders voor jou dan voor mij.”

Sinds de digitale fotografie en zeker sinds de smartphone is zowat iedereen amateurfotograaf. En toch bloeit fotoclub EOS, er zijn liefst 50 leden en er staan er nog een pak klaar om lid te worden. “Het succes van onze club? Ik durf te zeggen dat een van de redenen is dat er vele goede fotografen bij zitten. Dat trekt aan. En we versterken elkaar”, weet Wouter. “Bij het verzamelen van de foto’s voor onze tentoonstelling vonden we dat alles wat we binnenkregen van grote kwaliteit was.”

Fotoclub EOS Startdatum In 1983 fusioneerde de Wevelgemse fotoclub met fotoclub Focus uit Moorsele. Trekkers van het eerste uur waren Erik Delannoy, Lionel Daels, Bernard Vandemaele, Jean-Pierre Calllens, Jozef Vancoillie, Hubert Vandenberghe, Johan Warnez en Trees Kindt. Huidig voorzitter is Geert Casier, Wouter Terryn volgde onlangs Patrick Verraest op als secretaris. Ledenaantal EOS is wellicht een van de grootste fotoclubs van Vlaanderen met zijn 50 leden. Aangezien de club heel wat activiteiten organiseert en ieder lid ten volle aan bod wil laten komen, is er momenteel met een wachtlijst. Lokaal Het vaste lokaal van de club is de cafetaria van De Porseleinhallen. Gemiddeld worden er twee activiteiten per maand georganiseerd, vier maal per jaar zijn dat wedstrijden onder de eigen leden.

EOS – de naam is afgeleid van de Griekse godin van de dageraad, niet van het Canon model – is een heel actieve club, ook dat is een reden voor het succes. “We organiseren gemiddeld twee activiteiten per maand”, legt Geert Casier uit. “We bespreken en beoordelen foto’s en zelf organiseren we voor onze leden vier wedstrijden per jaar. Eentje voor kleurenfoto’s, een voor zwart-witfoto’s, een wedstrijd waarbij ze ‘hun beste reeks’ mogen presenteren. En een vierde waarbij het thema jaarlijks verandert. Dit jaar was het thema ‘De fiets’. Ik heb deze zomer de wielerwedstrijden afgeschuimd (lacht).”

“Het zijn de leden zelf die ons vragen deze wedstrijden te organiseren”, zegt Wouter. “Het stimuleert hen om aan de slag te gaan en tegelijk iets nieuws te ontdekken.”

De tweede pijler is het bezoek van gastsprekers. Goede fotografen die hun kennis en ervaring komen delen. Dat kan ook een ‘ver van ons bed’ lezing zijn, zoals bij wild life fotografe Ann Coppens. Tenslotte gaan de leden vier tot vijf keer per jaar samen op pad. “Iemand van de club neemt ons op sleeptouw”, vervolgt Geert. “Onlangs trokken we naar de kleiputten in Kortrijk waarbij natuurfotografie centraal stond. Eerder kwamen we ook in Oudenaarde, Mons, Rijsel,…”

Publieksprijs

Naast de vele activiteiten organiseert EOS een eigen tentoonstelling, volgende weekend is het weer zover. Het wordt een speciale tentoonstelling nu de club haar 40ste verjaardag viert. “We deden een oproep, wie zin had om vier foto’s tentoon te stellen mocht zich aanmelden”, aldus Geert Casier. “Uiteindelijk boden zich 30 leden aan. Dat betekent 120 foto’s, daarvoor is de tentoonstellingsruimte van oc De Cerf te klein en dat krijg je bovendien niet gejureerd in een avond. Daarom beperken we ons dit keer tot drie foto’s. Voor de gelegenheid is er ook een publieksprijs. Alle bezoekers worden uitgenodigd hun drie favorieten te noteren. Er wordt een ranglijst gemaakt en wiens lijstje het meest overeenkomt met de finale ranglijst wint een kadobon van 50 euro.”

“Van een boerenknol maak je geen koerspaard” – secretaris Wouter Terryn

“We zijn heel benieuwd naar wat het publiek ervan vindt”, voegt Wouter toe. “Je kan er onder meer een iconische foto zien van Wout Van Aert en Christophe Laporte tijdens Gent-Wevelgem.”

Fotografie is techniek en kunst. Geert publiceert zijn foto’s zoals hij ze registreerde, met slechts een lichte nabewerking. Met Photoshop kan je echter alle richtingen uit. Daar is Wouter niet helemaal mee akkoord. “De basis moet goed zijn, hoewel een kleine nabewerking tegenwoordig een must is. Wat bijsnijden, een beetje extra licht. Maar van een boerenknol maak je geen koerspaard! Weet je dat je met artificiële intelligentie om het even welke foto kan maken. Je kan een oldtimer in de woestijn plaatsen bij ondergaande zon. Dat is de boel bedotten, maar soms kan je het niet merken dat de foto werd genomen met AI.”