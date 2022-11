40 jaar TuinHier Akkerwinde in Oostende gevierd met fototentoonstelling en panelgesprek

Akkerwinde werd opgericht in 1982 en dit jaar bestaat de vereniging 40 jaar. Dit wordt gevierd met een fototentoonstelling in de inkomhal van de stedelijke bibliotheek van Oostende. Aan de hand van 24 foto’s, publicaties en archiefmateriaal in de etalagekasten wordt een overzicht gegeven van de historiek en de problematiek van de vereniging. De tentoonstelling loopt tot 30 november en is vrij te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bib.

Nog maar sinds enkele maanden heeft de stad Oostende weer alle 150 volkstuintjes in Oostende en Bredene, onder het beheer van TuinHier-Akkerwinde gesteld. Tijdens de coronapandemie hadden enkele hobbytuinders afgehaakt of minder aandacht besteed aan hun tuin en dat zorgt nu wel voor wat extra werk.

Groene ruimtes

Ook naar aanleiding van de 40ste verjaardag werd op dinsdag 8 november een panelgesprek georganiseerd in de bibliotheek. Eco-entrepreneur Louis De Jaeger, schrijfster Tine Hens, deputé Jurgen Vanlerberghe en nationaal TuinHier voorzitter Jan Desimpelaere gingen samen met Mieke Dumon in gesprek over de nood aan groene ruimtes in de stad en hoe volkstuinen daar een plaats in kunnen krijgen. De avond werd bijgewoond door 65 geïnteresseerde tuinliefhebbers.

Voor info in verband met TuinHier-Akkerwinde kan je terecht bij Peter Desnerck 0486-725821, of op facebook: www.facebook.com/tuinhierakkerwinde. (FRO)