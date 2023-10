38 EmbRACErs uit Poperinge en omstreken lopen zondag voor Ethiopië: “200 kwetsbare kinderen een betere toekomst geven”

Zondag 8 oktober nemen 38 lopers deel aan de marathon, halve marathon of kwart marathon van Eindhoven. Met een tombola en sponsoring halen ze geld op om 200 kwetsbare kinderen in de Ethiopische bergen een ontbijt, lunch en vieruurtje te verschaffen op school.

Severien Mortier (47) is een van de bezielers van Run for Embrace. “Mijn broer Jurgen, die intussen naar Aalst verhuisde maar opgroeide in Poperinge, is de oprichter van Stichting Embrace en zo raakte ik snel betrokken bij de werking. In 2019 deden we een eerste run, toen in Amsterdam. Nu gaan we naar Eindhoven met 38 EmbRACErs, zoals we onszelf noemen. Dit zijn zowel lopers als wandelaars, voornamelijk uit Poperinge. Zelf kan ik door omstandigheden niet lopen, maar ik zal daar 32 kilometer wandelen. Zaterdag vertrekken we en zondag is het dan zover.”

Tombola

Samen met haar echtgenoot Michiel De Backer en mede-vennoot Bert Delbecque – zij lopen de marathon – is ze mede-zaakvoerder van het Poperingse bedrijf drafabGREEN. “We zijn een familiebedrijf dat startte als schrijnwerkerij en nu aan de derde generatie zit. Intussen is dit uitgebreid met onder meer decoratie en tuinmeubilair. We hebben 15 mensen in dienst. Voor Run for Embrace zorgden we voor sponsoring en gingen we op zoek naar partners. Er is ook een tombola met mooie prijzen. Je kan een lotje kopen voor 5 euro en we zouden graag een totaalbedrag van 15.000 euro inzamelen. Zo kunnen we 200 kinderen in Ethiopië een betere toekomst bieden. Op 11 oktober doen we de prijstrekking en op 25 oktober overhandigen we bij Extremis in Proven de prijzen tijdens een receptie”, aldus Severien, die eind oktober nog deelneemt aan duomarathon in het Franse Cap Ferret. (API)