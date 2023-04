350 darters zorgen voor succesvol Open Darts Tornooi

Drie Gistelse dartsclubs hebben de handen in elkaar geslagen voor de organisatie van het eerste Gistel Open Dartstornooi in het sportcentrum van Gistel. Teas & Bees Darts, DC Dubbel Zeven en DC De Kraeye mochten terecht fier zijn met het groot aantal deelnemers: 256 heren, 32 dames, 16 G-darters en 57 jeugdspelers.

Sportcentrum Zomerloos in Gistel zat de hele dag stampvol. Veel darters hadden hun familie en fans meegebracht. Er werd gespeeld op 48 borden en de verschillende tornooien verliepen bijzonder vlot dankzij Opa Duck Events; die alles in goede banen leidde, tot de finales op het erepodium. Bij de heren ging de zege naar Oostendenaar Stefan Hendrickx. Bij de dames won Patricia De Peuter. Er was ook een tornooi voor G-Darters en een kwalificatietornooi voor de jeugd. Van de opbrengst van het tornooi wordt een deel geschonken aan een goed doel, het project Boven de Wolken.