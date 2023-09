33ste Treinweekend ModelSpoorKlub van de Kust op 16 en 17 september: Maquette station Oostende voor het eerst te zien

Liefhebbers van modeltreinen kunnen dit weekend hun hart ophalen in Duin en Zee waar het 33ste Treinweekend van Oostende plaatsheeft. Voor het eerst worden het afgewerkte ‘Station Oostende’ en bijhorende treinbanen getoond. Mensen zullen ook zelf treintjes kunnen besturen.

“Twee vrienden met een passie voor miniatuurtreintjes hebben de ModelSpoorKlub van de Kust, kortweg MSKK, opgericht in 1981. Er waren al snel 25 leden en dat is gestegen tot 87 enthousiastelingen uit de omgeving, tot Brugge en Blankenberge”, zegt voorzitter Filip Gadeyne. MSKK huisde lang in het stationsgebouw maar heeft nu een lokaal in een oude hoeve in de Karperstraat, waar ook plaats is voor treinbanen.

Ondervoorzitter Hans Mestdagh vult aan: “Dat we ‘treintje spelen’ is achterhaald, want we bouwen zelf de banen en maquettes. We waren ooit begonnen aan het station van Oostende met de materialen van toen, maar tegenwoordig doen we alsmaar meer een beroep op moderne technieken zoals laserprinten, 3D-ontwerpen en 3D-printen. Die lieten ons toe om ‘Station Oostende’ nu af te werken.”

Jong geleerd

Meestal wordt de vlam aangewakkerd op jonge leeftijd. “Sinterklaas was de boosdoener. Sinds mijn eerste treintje bleef ik begeesterd door miniatuurtreintjes”, zegt Filip Gadeyne (73). “Sommigen verzamelen alle treintjes van één merk. Anderen kopen dan weer treinen in functie van hun modelbaan of van een locatie. Ikzelf koop treinen die in Oostende rijden of reden.”

Leden van de ModelSpoorKlub van de Kust begonnen maandag met de opbouw van hun 33e Treinweekend dat komend weekend plaatsvindt in Duin en Zee, waar het station van de Stad aan Zee de eyecatcher wordt. (foto Peter Maenhoudt) © PETER MAENHOUDT

Hans kreeg zijn eerste trein op zijn twaalfde en spoort opnieuw sedert zijn 40ste: “Ik maakte zelf miniatuurlocomotieven en kwam zo in contact met de vereniging.” MSKK telt 87 leden. “We dachten dat het opstarten na de pandemie moeilijk zou zijn, maar zijn echt verrast dat iedereen terug is en ook jongeren de weg naar onze vereniging vinden.” Beiden wijzen op de nood aan verjonging: “We begeleiden jonge leden. Maar het is niet evident ze te bereiken. We deden ooit een aanbod aan scholen, maar kregen te horen dat het niet in hun lesprogramma past. Daarom blijft onze clubwerking in eigen lokaal belangrijk: wie dat wil mag met eigen treinen komen rijden op onze banen.”

Station Oostende

Het pronkstuk van het Treinweekend van MSKK wordt ‘Station Oostende anno 2005’ op schaal 1/87. Vijftien jaar geleden startte de bouw van het station dat nog te zien is zonder moderne overkapping. “Aan sommige onderdelen zoals een raam of stukje dak werkten we hele middagen. Sommige reliëfs worden in zeven lagen opgebouwd. Het laatste anderhalf jaar werkten we volop door om de baan hier te kunnen tonen”, zeggen de bouwers.

En er is belangstelling: “Volgend jaar zijn we gevraagd om deel te nemen aan andere weekends waar we trots de baan zullen tonen en zo reclame maken voor Oostende.” En de trots is terecht: de Oostende-baan bevat niet enkel een waarheidsgetrouwe kopie van het gebouw (anno 2005), maar ook alle perrons, rangeersporen, seinhuisjes, parkings en de ‘Tettebrug’. “Op spoor 4 van de Thalys zal ook effectief zo’n treintje rijden.”

Leden rijden met hun eigen miniatuurtreinen, onder het waakzame oog van een stationschef die het treinverkeer regelt. Wie dat wil mag ook een kijkje nemen achter de schermen en ziet hoe een baan wordt opgebouwd. Filip en Hans wijzen op een belangrijke afspraak: “Het is absoluut ‘not done’ om treinen van anderen aan te raken, weer op de sporen te zetten of te verplaatsen. Er is maar één machinist: de eigenaar van het miniatuurtreintje.”

Internationaal

“We tonen 22 banen van andere clubs, waaronder collega’s uit Nederland en Frankrijk. Twee banen zijn ook expliciet voorbehouden voor het publiek om zelf met de treinen te rijden”, aldus Hans. Er is ook een ruil/verkoopbeurs voor miniatuurtreinen.

Het Treinweekend vindt plaats in Duin en Zee (Fortstraat 128) op zaterdag 16 september van 9.30 tot 18 uur en op zondag 17 september van 9.30 tot 17.30 uur. De toegangsprijs bedraagt 9 euro; voor kinderen tot 14 jaar 4 euro en kinderen onder 8 jaar mogen gratis binnen.