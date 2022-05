33ste editie van Dwars Door Desselgem komt eraan

Na een onderbreking van twee edities door de coronapandemie organiseren KWB, Femma en Chiro Desselgem op 7 mei opnieuw hun Dwars Door Desselgem. Nieuw sinds dit jaar is er de Halve Marathon.

In 1985 besloten de drie verenigingen, met elk een grote groep medewerkers achter zich, om zich aan de organisatie ‘Dwars Door Desselgem’, stratenloop voor jong en oud, te wagen. Onmiddellijk bleek de inrichting een schot in de roos. Een voorzichtige prognose van 200 deelnemers werd ruim overtroffen. Vierhonderdvijftig deelnemers, een schitterend zomerfeest en een puike coördinatie maakten van dit nieuw initiatief een prachtig succes, zeker voor herhaling vatbaar. Een goede evaluatie en gezonde dynamiek zorgden voor het verder goede verloop van de 32 voorbije organisaties ‘Dwars Door Desselgem’.

Grote evolutie

“De eerste jaren hadden we als startlocaties voor de stratenloop het Parochiaal Ontmoetingscentrum (POC) en de Chirolokalen”, klinkt het. “Na een aantal jaren verhuisden we naar de Stedelijke basisschool en nu gaat de stratenloop van start in de nieuw aangelegde omgeving van OC De Coorenaar en Sporthal Desselgem. In al die jaren heeft de stratenloop een grote evolutie meegemaakt. De informatica deed zijn intrede om de uitslagenverwerking, klassementen enzovoort vlotter en duidelijker te laten verlopen. Ook werd de sfeer jaarlijks vastgelegd, en konden deze beelden door de bezwete atleten onmiddellijk na de wedstrijd bekeken worden. Bovendien scoort de organisatie goed voor sanitaire uitrusting met douches en kleedkamers in de sporthal. De organiserende verenigingen (KWB, Femma en CHIRO) hebben steeds de nodige aandacht gegeven aan de kinder- en jeugdwedstrijden. Zo werd in 1991 voor het eerst een school- en klasklassement ingevoerd met de leuze: ‘Deelnemen is belangrijker dan winnen’. Aan dit klassement is een prachtig prijzenpakket verbonden.”

Nieuwe start

“Door de jaren heen is veel geëvalueerd en geëvolueerd. Uiteindelijk hebben we in 2004 de jubileumeditie 20 jaar gevierd met een fantastisch optreden van de Ketnetband’. We kregen in 2009 de 25ste verjaardag met Desselgem-Zing’em en in 2011 zorgden we weer voor vernieuwing met de ‘Kubb-cup’ op zaterdag, vorig jaar dan voor het eerst met succes in een avondeditie. In 2015 en 2017 kregen we ook de verbroedering tussen Pardubice (Tsjechische zusterstad van Waregem) en Desselgem. Een 5-tal lopers uit Tsjechië komen naar Desselgem afgezakt om samen met een aantal Waregemse Pardubice-lopers Dwars Door Desselgem te lopen. Sinds 2017 gingen we voor een avondeditie. Jammer genoeg werden de edities van 2020 en 2021 afgelast door de pandemie. Daarom nemen we in 2022 vol enthousiasme een nieuwe start. Wat nieuw is sinds dit jaar: De 5, 10 en 21 kilometer worden gelijktijdig gelopen op een nieuwe parcours van 5 km – respectievelijk 1, 2 of 4 ronden. Elke voor-inschrijver kon ook een muzikaal verzoeknummer opgeven. De playlist wordt op een aantal plaatsen op het parcours afgespeeld.” (ELD)