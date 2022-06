30 Varsenaarse verenigingen stellen zich voor op volksfeest ‘Midzomerkriebels’

‘Midzomerkriebels’ moet op zaterdag 25 juni het verenigingsleven in de kijker zetten en meteen ook een heus volksfeest zijn voor Varsenare. Leefbaar Varsenare slaagde erin om maar liefst 30 van de 36 Varsenaarse verenigingen mee in het verhaal te krijgen.

“Onder impuls van Leefbaar Varsenare werd samen met enkele Varsenaarse verenigingen bij de Koning Boudewijnstichting een project ingediend voor Buurten op de Buiten”, vertelt Servaas Sierens, een van de trekkers van Leefbaar Varsenare.

Woonwijk Varsenare-Noord

“Het was een projectoproep met als doelstelling om de sociale cohesie te vergroten. Er zijn heel wat nieuwe mensen in Varsenare. Denk maar aan de woonwijk Varsenare-Noord en aan een kanteling van bewoners in het dorpscentrum. Mensen zoeken contact maar vinden niet altijd de weg. Bovendien is de oude verenigingsstructuur aan het wegebben.”

“Er is ook wel een nieuw sociaal leven in Varsenare, buurtcomités en straatcomités komen meer op. De gemeente Jabbeke kan zo’n spontane initiatieven sterk ondersteunen en er zijn wel wat initiatieven zoals het ontbijt voor nieuwe inwoners of de stoelen in de parken. Maar als het komt van bewoners zelf, is het wel een ander én sterker verhaal.”

Gezellige ontmoeting

Met Midzomerkriebels doen Varsenare Leven wil Leefbaar Varsenare enerzijds het verenigingsleven in de kijker zetten, anderzijds de mensen van het dorp samen brengen voor een gezellige ontmoeting. Intussen haakten reeds heel wat verenigingen hun karretje aan het initiatief. Reeds 30 sport- en socioculturele verenigingen willen zich kenbaar maken via Midzomerkriebels.

“We starten om 18 uur met een wandeling langsheen de verenigingen, die elk hun werking voorstellen en zich op een creatieve manier zichtbaar maken. Dat kan door middel van een workshop of een demonstratie, soms met een spel, soms door infoborden rond erfgoed of ruimtelijke ordening, soms gewoon door een flyer en een spandoek. Er is ook kinderanimatie.”

Soulshine

“Om 20 uur verzamelen we op een centraal punt – de weide langs de Lucien Dendoovenstraat – waar we de dorpsgenoten verwelkomen met een bar, een braadworst, een optreden en een midzomerkampvuur! We hebben Soulshine te gast, bekend van het project Abba for you. Ja, meezingen mag!” (Patrick Anthone)