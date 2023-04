3.200 KSA’ers komen na 100 kilometer stappen aan in ‘Stad X’ Tielt

Na vier dagen wandelen zijn ruim 3.200 leden en leiders van de KSA aangekomen in ‘Stad X’. Zoals elk jaar was de eindbestemming van de Joepie – de naam van deze staptocht – lang een groot mysterie. De laatste ontcijferingen hebben hen rechtstreeks naar Tielt geleid, waar de hele dag een groot slotevenement plaatsvindt.

Dinsdag vertrokken de 14- tot 16-jarigen samen met hun leiding op Joepie, die al aan zijn 30ste editie toe is. Er waren elf verschillende tochten met elk hun eigen startplaats, maar na 100 kilometer wandelen komen ze nu allemaal op dezelfde plaats toe. Moe maar ongetwijfeld heel tevreden over hun prestatie.

De vierdaagse Joepie vindt om de twee jaar plaats. Het is intussen alweer 10 jaar geleden dat het slotevenement nog eens in onze provincie werd georganiseerd. In het verleden mochten Oostende (2013), Ieper (2005), Ingelmunster (1997), Brugge (1987), Kortrijk (1979) en Waregem (1969) zichzelf al ‘Stad X’ noemen.

KSA Turnhout © PS

In totaal nemen er 240 KSA-groepen deel, maar er kan er maar eentje de eerste zijn. Dat is KSA Turnhout, die al om 9.40 uur over de eindmeet wandelt. Een kleine groep, bestaande uit slechts twee leiders en één lid. Zij mogen als eerste hun eigen vlag omhoog hijsen. “We zijn al elke dag als eerste toegekomen in het slaapdorp, maar vandaag hadden we het toch niet verwacht”, klinkt het uitgelaten bij leider Thijs (19). “We hebben amper blaren, eigenlijk is het echt heel goed verlopen. Mede dankzij de fantastische begeleiding en motiverende woorden van alle vrijwilligers op de controleposten. Ook een slaapplek vinden was gemakkelijk in West-Vlaanderen, telkens bij het tweede huis dat we aanbelden mochten we overnachten. Het was echt zalig.”

Lange voorbereiding

Eigenlijk ging Tielt twee jaar geleden al dienst doen als Stad X, maar daar stak corona een stokje voor. “We hebben dus vier jaar lang het geheim moeten bewaren”, aldus Benjamin Verhegge, coördinator bij KSA Nationaal. “Maar eigenlijk lukt dat altijd vlotjes, iedereen beseft hoe belangrijk het is dat dit zo lang mogelijk een mysterie blijft.”

“De voorbereidingen zelf duren zo’n anderhalf jaar. En dan is het natuurlijk altijd hopen op mooi weer: dit jaar is het veel beter meegevallen dan verwacht. En dan vandaag zijn al urenlang 200 vrijwilligers in de weer op alles op te bouwen, prachtig om mee te maken. Het is nog niet helemaal gedaan, maar we kunnen zeker al zeggen dat het weer een topeditie was!”

Rond 10.30 uur komt dan ook de eerste West-Vlaamse groep toe, KSA Pius X uit Kortrijk. De 12-koppige groep straalt vooral euforie uit wanneer ze door de poort wandelen. “We zijn telkens als laatste vertrokken, maar als eerste van onze tocht aangekomen. We namen gewoon geen pauzes, puur uit competitiviteit”, lacht één van de leiders. (lees verder onder de afbeelding)

KSA Pius X Kortrijk © PS

Rusten en klimmen

Tijdens het slotevenement valt er van alles te beleven. Een DJ zorgt voor sfeermuziek, een naaikraam – bemand door doorwinterde KSA-mama’s – om de het Joepie-schildje op de hemden te stikken, op het podium kunnen danspasjes geplaceerd worden, eet- en drankkraampjes vullen de energiereserves weer aan, een karikatuurkraam om alle wilde verhalen vast te leggen en voor degene die echt nog niet moe zijn staat er zelfs een klimmuur. Maar bovenal is het een moment waarop iedereen eindelijk euforisch de rugzakken kan afgooien en languit in het gras kan liggen, omringd door duizende mede-KSA’ers die net hetzelfde doen.

Zelfs de talloze blaren kunnen de pret niet bederven bij KSA Harelbeke. © ED

De afgelopen dagen doorkruisten honderden bonden van over het hele land onze provincie. Door middel van creatieve ontcijferingen moesten ze gepakt en gezakt hun weg zien te vinden door de velden en dorpskernen. Elke avond kwamen zo’n 300 KSA’ers toe in hetzelfde slaapdorp, waar ze op eigen houtje een slaapplek moesten versieren bij mensen thuis. Langemark-Poelkapelle, Oostkamp, Ruddervoorde, Moorslede, Zwevegem, Lo-Reninge… overal in de provincie werd er aangebeld, om uiteindelijk goed uitgerust vandaag op het sportveld aan de Europahal in Tielt te kunnen toekomen.