2300 deelnemers maken van Mandel Classic een recordeditie en ook Yves Lampaert kwam mee fietsen

Afgelopen weekend vond de vierde editie van Mandel Classic plaats met start en aankomst aan de sporthal in Ingelmunster.

Op vrijdag gingen de hemelsluizen open maar de zon kwam net op tijd piepen om van de organisatie van Mandelfietsers Ingelmunster een topeditie te maken. Over beide dagen reden, maar liefst 2.300 deelnemers de toertocht, waarvan 800 de familietocht (24 en 48 km) met stopplaats bij het Melkhuisje in Oostrozebeke waar men getrakteerd werd op een gratis hoeve-ijs. De andere afstanden waren 69, 95, 115 en 140 km waarbij gezorgd werd voor rijkelijke bevoorrading.

Na de rit kon er natuurlijk nog nagekaart worden.

De toertocht verliep vlekkeloos. Enkel op zaterdag moest de hulp van brandweerzone Fluvia worden ingeroepen om een modderstrook op te ruimen die op het parcours was gestroomd omwille van de hevige regenval. De organisatie van Mandel Classic is vol lof over deze vlugge interventie. Op zondag tekende Yves Lampaert present en reed de lange afstand van Mandel Classic, namelijk 140 km. Schitterend dat Yves voor de organisatie in eigen gemeente tijd en ruimte maakt. Daarnaast wel een goeie training gezien het toch wel pittige parcours.

Misschien geen vijfde editie

Mandel Classic is samenwerken met alle leden van Mandelfietsers waarbij iedereen van de 90 medewerkers een belangrijke schakel is in de organisatieketting. Er wordt één euro per deelnemer geschonken aan WZC Maria Rustoord in Ingelmunster voor de aankoop van een veloplusfiets. Tijdens Mandel Classic werd een demoversie van de fiets geleverd en werd deze getest door enkele medewerkers en bewoners van het WZC. Of er een vijfde editie van Mandel Classic komt, is nog niet zeker. Er zijn werken gepland aan de sporthal en er zijn eerst garanties nodig dat er voldoende ruimte en plaats zal zijn op de organisatiedatum (31 augustus en 1 september) in 2024.