20ste editie van Spel zonder Grenzen Izegem op zaterdag 8 juli

Op zaterdag 8 juli vindt de 20ste editie van Spel zonder Grenzen plaats. Domein Wallemote is weer de plaats voor een dagje sportief vertier. En de organisatie heeft een verrassing in petto om die lustrumeditie wat extra weerklank te geven.

Het idee voor Spel zonder Grenzen ontstond al in 2000, in 2002 werd de eerste editie met tien teams georganiseerd naast de Bellevueschool. Al gauw werd naar domein Wallemote getrokken waar tot meer dan 80 teams streden om eindwinst, of gewoon een dagje plezier beleefden met vrienden of collega’s.

Opnieuw jeugdteams

Na twee uitgestelde edities door corona is men in 2023 eindelijk aan de 20ste editie toe. Waar vroeger De Krekelsjotters achter de organisatie zaten, is dat nu het triumviraat Gilles Pannecoucke, Kevin Vanhaecke en Selim Bakhouche. “Met de hulp van heel wat vrijwilligers”, stipt Selim meteen aan.

Zaterdag 8 juli is de datum van deze 20ste editie. Ondertussen zijn al tien teams ingeschreven. “Vorig jaar introduceerden we de jeugdteams, dit jaar kunnen jongeren van 12 tot en met 15 jaar opnieuw een team samenstellen. Wie 16 jaar is, moet met de volwassenen meedoen. Er zijn opnieuw geldprijzen te winnen, voor de algemene overwinnaar, voor de gemengde ploegen (je moet daarbij telkens minstens de helft dames opstellen) en de jeugdteams. En niet te vergeten: er is ook opnieuw een zuipbeker.”

Inschrijven kost 300 euro voor volwassenen, 200 euro bij de jeugd, maar je krijgt daarbij respectievelijk ook 100 en 50 euro terug in de vorm van consumptiekaarten. “Ook al onze kosten gaan de hoogte in, ook de huur van onze knotsgekke spelen is duurder geworden. We huren ook een wc-wagen en een douchewagen, maar proberen de prijs zo democratisch mogelijk te houden.”

De organisatoren streven geen winst na, maar als die er is, gaat die naar goede doelen. “Maar we hebben ook veel trouwe sponsors die ons steunen en ons het nodige duwtje in de rug geven. We plaatsen ook jaarlijks een grote tent, waar je kan schuilen voor zon of regen. En er is ook opnieuw kinderanimatie voorzien.”

Het stuk Leenstraat van de Kokelarestraat tot aan de school wordt opnieuw omgevormd tot tijdelijke parking. “Er zijn natuurlijk onze deelnemers. Elke proef wordt afgewerkt door zes personen, maar een team kan tot maximum tien leden tellen. Maar ook de vele toeschouwers die gratis een kijkje komen nemen zijn weer welkom.” (WVS)

http://www.szg.be/