2024 wordt heel bijzonder feestjaar voor S-Plus

Voor S-Plus staat 2024 in het teken van hun 65ste verjaardag. “We zijn een wervelende, dynamische en progressieve vereniging die ernaar streeft om alle 55-plussers vooruit te laten gaan en om nieuwe generaties senioren aan te spreken”, zegt secretatis Reginald De Schryver. “Momenteel tellen we meer dan 165 leden. S-Plus organiseert elke maand een pak activiteiten en dat zal er in dit feestjaar niet minder op worden: kaartmiddagen elke eerste dinsdag van de maand, maar ook uitstapjes en ontspanningsmiddagen. Ook een leuke activiteit: koersbal. Elke tweede en laatste vrijdag van de maand spreken we af in zaal De Tap op de Markt vanaf 14 uur. We zijn een van de weinige verenigingen in de brede regio die het volksspel nog beoefenen.” (TVA)