2023 bracht nieuwe start voor Chiro Zuienkerke: “Weer meer ruimte om leuke dingen te doen”

Het was erop of eronder voor Chiro Zuienkerke dit jaar: de groep vond eerst maar geen nieuwe leiding en het leek er even op dat ze in september zou moeten ontbinden. Maar na een emotionele oproep kwam het allemaal weer goed. “Dit voelt écht als een nieuwe start. De leidingsploeg hangt nu ook weer meer samen.”

De zomer begon spannend voor de 57 jongens en meisjes van Chiro Zuienkerke: met nog amper vier leiders in de rangen zag het er even naar uit dat er in september niet zou kunnen worden opgestart en na dertien jaar het doek zou vallen over de jeugdbeweging. “Het probleem is dat onze oudste groep – de TiKe – dit jaar amper nog leden telde. En leiding die van buitenaf komt, geeft er vaak al na een jaar de brui aan. Dat is de jongste jaren echt meer en meer een probleem aan het worden bij vele jeugdbewegingen”, verklaart Emma Lidou (20). De druk op de bestaande leiding wordt daardoor ook te groot. “Juist doordat we zo onderbemand zijn, wordt er enorm veel van ons verwacht. En dat elk weekend weer opnieuw. Logisch dat jongeren dan afhaken en ervoor kiezen om te gaan werken”, klinkt het.

Noodkreet

Een oproep op sociale media bracht voor Chiro Zuienkerke uiteindelijk toch redding: bij de startactiviteit in oktober meldden zich zes nieuwe mensen aan. “Onze noodkreet werd niet zomaar gehoord, ze overtrof onze stoutste verwachtingen”, liet Emma toen blij optekenen. De toekomst van Chiro Zuienkerke leek opnieuw verzekerd. “Zó’n verrassende wending”, blikt de leiding dankbaar terug. “Zeker omdat we gehoord hadden dat de Chiro van Heist op zijn oproep amper respons had gekregen. Terwijl bij ons die zes nieuwkomers ook nog eens allemaal een verleden hadden in het Chirowezen. Beter konden we ons niet wensen”, aldus Emma.

“Alle leiders zijn goed vertrouwd met onze Chirowerking”

Vier van hen kwamen zelfs uit de buurt. Zo kon Mauro overtuigd worden om toch nog te blijven, en zag ook Emma’s broer Bavo het licht. Britt en Sam kwamen dan weer overgewaaid van Chiro Bloemkine in Blankenberge. “Maar het meest onverwachts was toch de reactie van Lievina en Matthias, dat koppel uit Tielt dat bij ons is komen aankloppen nadat hun eigen Chirowerking stopgezet werd. Met respectievelijk vijf en acht jaar ervaring zijn zij een enorme meerwaarde voor onze groep”, klinkt het.

Toffe, jonge ploeg

Chiro Zuienkerke telt nu dus vier mannelijke en zes vrouwelijke leiders, allemaal nog student. “Een toffe jonge ploeg, en allemaal zijn ze goed vertrouwd met onze Chirowerking”, zegt Emma. “Het leuke is ook dat er veel variatie zit in de nieuwe leidingsploeg. Mensen met pakken ervaring, maar ook enthousiaste tieners. Dat zorgt voor een goede dynamiek in de groep. De leiding hangt naar mijn gevoel weer meer samen.”

“Toch zal het in juni weer bang afwachten zijn of er leiders afhaken”

Op zaterdag 4 november organiseerde Chiro Zuienkerke zijn jaarlijkse spaghettiavond in de gemeentelijke sporthal. “Onze belangrijkste inkomstenbron van het jaar, en het was een groot succes. Nu de taken terug wat beter verdeeld zijn, is er ook weer meer ruimte om leuke dingen te doen. Voor het ‘klein bivak’ stonden we vorig jaar niet met genoeg in leiding, maar dat zal nu wel weer kunnen plaatsvinden. Dit jaar hadden we opnieuw een kerstfeestje: nog zoiets dat we vorig jaar níet hebben kunnen doen omdat we met te weinig waren”, klinkt het.

Nieuwjaarsreceptie

In januari is de nieuwjaarsreceptie traditie. “Daar staan we normaal gezien altijd met poffertjes of chocolademelk, maar voor dit jaar zijn we er nog niet helemaal uit. Waarschijnlijk worden het deze keer frituurhapjes”, glimlacht Emma.

Of Chiro Zuienkerke nu weer helemaal goed zit voor de komende jaren? Dat blijft volgens Emma toch een dubbeltje op zijn kant. “We zitten immers weer met enkele leiders in de groep die na dit jaar gaan voortstuderen. Zoals elk jaar zal het in juni dus toch weer bang afwachten zijn. Maar ondertussen hebben we er voor dit jaar toch maar mooi een aantal toffe nieuwe leiders bij. Voor dit jaar kan dus sowieso al niet meer stuk”, besluit Emma.