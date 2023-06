200 sneukelaars in en rond Snaaskerke

Het Sportcomité Snaaskerke heeft voor de zesde keer Snaaskerke Sneukelt georganiseerd. De fietsroute, met zes lekkere haltes, wist heel wat volk te verleiden. Het zonnige weer zorgde mee voor een geslaagde editie.

“We noteerden op de kop tweehonderd deelnemers”, zegt André Steelandt van de organiserende vzw. “Daarbij zagen we heel wat gezinnen. Interessant om weten is dat een stuk van de opbrengst van het evenement naar de Chiro van Snaaskerke gaat. Zij helpen die dag mee met het evenement en wij helpen hen op onze beurt. Dat de lokale jeugd gesteund wordt, is een belangrijk aspect van Snaaskerke Sneukelt.”

Wafel en oliebollen

De route was zo’n 25 kilometer lang. Al bij de start kregen de deelnemers een drankje toegestopt. Aan herberg Cornelius volgt een tweede drankje, de Westkerkse visvijver was halte nummer drie met een ijsje, gevolgd door een lekkere wafel bij Okay Gistel, en een visschotel bij Houthandel Leirman in de Manitobalaan in Gistel. Eens terug in Snaaskerke, wachtten er oliebollen.

De volgende editie vindt plaats op 26 mei 2024. “En we hebben goeie hoop dat we dan opnieuw meer deelnemers mogen verwelkomen, want de reacties waren dit jaar erg positief.” (TVA)