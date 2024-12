200 lopers en veel tevreden gezichten op kerstmarkt in Izegem: “We dreigden zelfs zonder bier te vallen”

Afgelopen weekend stond in Izegem in het teken van de kerstevents met als afsluiter de Izegemse kerstmarkt, voor de tweede keer op de Korenmarkt.

Izegemse Warmte, het event in Molenwiek op de Bosmolens afgelopen vrijdag was een schot in de roos, ook de Winterbar van VDS Concepts in de Prins Albertlaan kon op heel wat belangstelling rekenen. Old Car Drivers hielden voor de derde keer een kerstmarkt en de uitbreiding met overdekte standen in het Dorpshuis in Emelgem was ook een meevaller. Maar het was zondagnamiddag ook uitkijken naar de kerstmarkt van stad Izegem op de Korenmarkt. En daar was het ook op de koppen lopen. Zeker ook toen Fabuliz4 aan het optreden was. “We hebben er zelf van genoten, ook omdat we zagen dat het publiek ook aan het genieten was”, zegt zangeres Sabine Drubbels. Ook Francis Leman (Magik Events), bij Fabuliz4 optrad, was tevreden: “We hebben heel wat positieve reacties gekregen op ons format.”

“Dit was ronduit een topeditie” (Tom Sintobin, Kaffee Lagaar)

Dat smaakt dus naar meer, ook de ervaren horecaman Tom Sintobin (Kaffee Lagaar), vatte het kort en krachtig samen: “Dit was een topeditie.” Zeker alle standen waar gegeten en gedronken kon worden, deden goede zaken. Ook Wouter Dujardin (Rocky Events) stond er met een stand om onder meer het Amateurboksgala in Izegem te ondersteunen. “Er was enorm veel volk, op een gegeven moment dreigden we zonder bier te zitten, maar gelukkig konden we daarvoor een hulplijn inroepen.”

Er was natuurlijk ook de Pekkerscorrida. 23 kinderen namen deel aan de Kidsrun, 174 mensen bonden de schoenen om voor de Pekkerscorrida. Dus net geen 200 lopers die in een leuke ambiancie door de Izegemse centrumstraten hun beste beentje voorzetten. Ook nieuwe schepen van evenementen Jan Dierickx-Visschers was erbij. “Ik eindigde 152ste, maar had ervoor als scheidsrechter al een wedstrijd in Vlamertinge geleid”, klinkt het bij de nieuwbakken schepen. “Het was een zeer geslaagde kerstmarkt, de verdienste voor de organisatie ligt bij mijn voorganger Lisbet Bogaert (N-VA) en de mensen van de stadsdiensten. Het weer zat in tegenstelling tot vorig jaar ook mee. Maar het was deugddoen zoveel Izegemnaars samen te zien.”