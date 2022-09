20 jaar Duikclub Rescue & Diving Team: “Nood aan meer ruimte voor onze duikers”

Rescue & Diving Team, zowel een duikclub als een duikschool, bestaat in oktober twintig jaar en doet het met meer dan zeventig leden en een sterke jeugdwerking bijzonder goed. Toch is het er niet allemaal rozengeur en maneschijn. “We hebben zeker voor onze jeugdwerking dringend meer ruimte nodig in het Interbad”, zegt jeugdcoördinator Mario Verhaege.

Net twintig jaar geleden werd door drie enthousiaste duikers de Brugse duikclub Rescue & Diving Team opgericht. “Dat waren huidig voorzitter Michael Vande Rivière, de voormalige voorzitter Rudy D’helft en ikzelf”, weet Mario Verhaeghe. “Ik duik intussen zelf al veertig jaar en van 1982 tot 1989 als beroepsduiker bij de Marine. Intussen ben ik dus wel al lang weg bij Defensie – ik ben nu vakleerkracht in het BUSO in Oostende – maar met duiken ben ik nooit gestopt. Samen met mijn kompanen wilde ik iets meer doen met onze passie en zo besloten we onze duikclub op te richten. Al vlug sloten veel mensen die als duiker bij de brandweer actief zijn zich aan; vandaar ook de term ‘rescue’ in de naam van onze club.”

Rescue & Diving organiseert elke vrijdagavond, behalve in juli en augustus, clubtraining in het Interbad langs de Veltemweg in Sint-Kruis; de vaste stek van de club. Er wordt gestart met de jeugd en daarna is het de beurt aan de volwassenen. “We trainen zowel op fysiek, op materiaalkennis als op veiligheid. De fysieke oefeningen zijn vooral zwem- en duikoefeningen met de vinnen aan. En natuurlijk leren we ook aan wat een duikuitrusting allemaal omvat en hoe je die optimaal moet aantrekken en gebruiken. Het omgaan met zo’n luchtflessen – géén ‘zuurstofflessen’ dus zoals dat vaak verkeerdelijk wordt genoemd, want met zuurstof kun je helemaal niet duiken – vergt wel behoorlijk wat training. Wat het veiligheidsaspect betreft, benadrukken we altijd heel sterk dat er nooit alleen wordt gedoken maar altijd met een ‘buddy’, die kan ingrijpen waar nodig.”

De Noordzee blijft voor mij het summum

Mario benadrukt dat het duiken er in grote mate op gericht is om de onderwaterfauna en -flora te ontdekken. “We trekken er dan ook regelmatig op uit en vaak gaat dat richting Nederland, Zeeland vooral. Daar heb je veel meer geschikte waterpartijen om te duiken en er is ook veel meer toegelaten”, vertelt Mario. “Met de gevorderde duikers kunnen we wel naar de steengroeves gaan, zoals in Doornik. Ik heb al overal gedoken, op de meest exotische plaatsen, maar de Noordzee blijft voor mij het summum. Zeker rond oude scheeps- en andere wrakken vind je prachtige vissen en planten.”

Wachtlijst

Mario heeft wel een grote bekommernis: een gebrek aan capaciteit in de Brugse zwembaden. “Ik kaart het probleem al langer aan maar het geraakt moeilijk opgelost. Momenteel moet ik jongeren die echt bij ons willen leren duiken op een wachtlijst zetten omdat er geen plaats genoeg is in het Interbad. Het is wel al positief dat via tussenkomst van sportschepen Franky Demon (CD&V) het militair zwembad in Zeebrugge gedeeltelijk wordt opengesteld voor zwem- en duikclubs maar er zal nog meer nodig zijn.”