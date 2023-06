18de editie van Triatlon-Duatlon Kortrijk opnieuw een voltreffer, wel iets minder toeschouwers

Op zondag 18 juni had de 18de editie plaats van de Caaap Triatlon Duatlon Kortrijk, een organisatie van het Aqua Protect 3Team (AP3T). Met 1.300 deelnemers opnieuw een voltreffer. Met het druilige regenweer ’s morgens waren er minder toeschouwers op de been. Het betere weer in de namiddag maakte wel veel goed.

Zondag was het centrum van Kortrijk het decor van de CAAAP kwarttriatlon en -duatlon. Met 1.300 deelnemers was de wedstrijd al van dag één volledig volzet. Bij de voorinschrijvingen zaterdagnamiddag was het aanschuiven, idem voor de zondag.

Alle ingrediënten waren aanwezig om er een topeditie van te maken: 470 triatleten, 300 duatleten en 180 trio’s kwamen afgezakt naar de Grote Markt Kortrijk.

“Starten in het centrum blijft een voltreffer. Ook de opkomst is schitterend”, zeggen organisator/voorzitter Vincent Servaege en medeorganisator Michaël Vannieuwenhuyze, zelf duo-atleet. “Zwemmen in de Leie, fietsen in het centrum en finishen op de Grote Markt slaat aan.”

“Meer deelnemers kunnen we niet toelaten op dit parcours. Meer kan niet in de wisselzones en op de fietsomloop om het ordentelijk te laten verlopen. Zondag waren 130 medewerkers en 160 seingevers en 10 motards aanwezig voor de goede gang van zaken.”

De duatlon, die bestaat uit 6 km lopen, 44 km fietsen en 3 km lopen, werd bij de dames gewonnen door Camille Watteyne vóór Sandy Janssen. Lore Philippe legde beslag op de derde plaats. Bij de heren werd Thibaut De Smet winnaar, gevolgd door Guust De Smul en Nicolas De Smet. In de namiddag volgden de individuele CAAAP 1/4 Triatlon en FinFinity Trio- en Bedrijventriatlon met 180 deelnemers. De individuele wedstrijd werd gewonnen door Jasper Sabbe.