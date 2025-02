140 enthousiastelingen op Vriendjesdag Chiro

In en rond de jeugdlokalen aan de sporthal vond zondag de jaarlijkse Vriendjesdag van Chiro ’t Kartouchke plaats. In totaal waren 140 leden en leiders van de partij, versterkt met heel wat vriendjes en vriendinnetjes van de leden die voor één dag de sfeer kwamen opsnuiven. Alle activiteiten stonden dit maal in het teken van de Olympische Spelen, waarbij iedereen heeft meegeholpen om de olympische vlam aan te steken. In de loop van de namiddag kregen de aanwezigen lekkere soep, bereid door de koks van de vereniging. Ook dit jaar waren de Oti’s (de ouders van de leden) weer welkom, waarbij 15 ouders langskwamen om zich mee te laten onderdompelen in het spelplezier. (JG/foto Jan)