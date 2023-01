13e duin-strand-poldertocht vindt plaats in Nieuwpoort

Op zondag 22 januari 2023 gaat de 13de editie van de Duin-strand-polder Mountainbiketoertocht door. Er is keuze tussen een tocht van 35, 47 of 62 km. Ook wordt er een kidstour voorzien van 15 km. Daarnaast is er ook een tocht voor handcycling van 35 km. De aankomst en het vertrek bevinden zich aan de stedelijke sportzaal, Leopold 2-park, 8620 Nieuwpoort. Nadien is er de mogelijkheid om te douchen en om de fietsen te reinigen. Eén bevoorrading voor de tocht van 35 km (mountainbike en handcycling). Voor de tocht van 47 en 62 km zijn er twee bevoorradingen. Inschrijvingen gebeuren ter plaatse: 5 euro met vergunning, 6 euro zonder vergunning. Het evenement is gratis t.e.m. 12 jaar. Meer info via de website www.nieuwpoort.be en het nummer 058/237540. (PG/foto IV)