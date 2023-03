135ste Bosmolens Ommegang van 21 tot 23 juli: opnieuw met schlageravond, maar ook top-dj’s hebben de harten veroverd

Bij de vorige editie van Bosmolens Ommegang werden enkele nieuwigheden geïntroduceerd en die werden allemaal gesmaakt. Het dartstornooi wordt nu uitgebreid naar 64 koppels, ook deejays lijken hun plaatsje veroverd te hebben op zaterdagavond.

Jettie Pallettie zal opnieuw van jetje geven tijdens de schlageravond

Bosmolens Ommegang heeft altijd een gevarieerd programma, maar het staat ook synoniem met muziek. En muziek voor iedereen. Op vrijdag 21 juli grijpt men terug naar de rock en ook talent van eigen bodem. Girls from Below, met roots op de Bosmolens en met bestuurslid Dieter Dutilleux in de rangen, opent de avond, gevolgd door Crooked Steps en Ramkot, respectievelijk de winnaars van De Nieuwe Lichting Stubru 2020 en 2021. “Die zijn ook vaak te horen op StuBru”, weet voorzitter Eddy Bral.

Het aantal deelnemers aan het dartstornooi wordt uitgebreid tot 64 koppels

Vorig jaar maakten de dj’s hun intrede op Bosmolens Ommegang en dat krijgt na een succesvolle eerste editie nu een vervolg. “Daar hebben we nog een tandje bijgeschakeld, we brengen heel wat top-dj’s naar onze tent.” Voltage (winnaar MNM-Start to DJ) opent de debatten, Louis XIV imponeert met zijn dancemoves aan de zijde van Jamie-Lee Six, Arthur Lewis brengt zijn orginele tracks en de Bromeos (5Napback, Lester Williams en Freaquency) zijn drie grote namen die hun superkrachten bundelen. DJ Deniero, de Izegemse allrounder, sluit de avond af.

Bingomiddag is een blijvertje

Op zondag is er de schlageravond, Jettie Palletie – die eerder al te gast was op de Bosmolens – laat haar polonaisetrein opnieuw door de feesttent denderen, nadat Yves Segers de avond opende met onder meer zijn klassiekers Ik schreeuw het van de daken en Café De Zwaan. Charmezanger Jenss bewees vorig jaar een absolute ambiancemaker te zijn; hij sluit de schlageravond af, vooraleer Audiovibes (net als op vrijdagavond) voor de laatste muziektonen mag zorgen.

Tijdens de feestdriedaagse is er nog heel wat meer te doen. De bingomiddag op vrijdag sloeg vorig jaar aan en is een blijvertje. Op vrijdag zijn er verder ook de koffietafel en vrije kaarting en is er de stratenloop, voorafgegaan door de kidsrun. De kinderen kunnen op zaterdagmiddag deelnemen aan de tekenwedstrijd en genieten van de kinderanimatie tijdens de Professor-show van Arjoentje, die als Arjen ook zondagavond voor de schlageravond zijn entertainersgehalte bewijst.

Andere opstelling tent in functie van dartstornooi

Er wordt ook weer gesport tijdens Bos Ommegang. Op vrijdag is er dus de loopwedstrijd, op zaterdag is er de vierde Bosmolens Cycling, waarbij maximaal 50 renners (voorwaarde is geboren zijn in Izegem of er wonen) deelnemen aan de wedstrijd op gesloten parcours. Ook een officiële wielerwedstrijd is er weer: op zondag rijden de beloften en elite zonder contract hun koers. En terwijl de renners rondjes malen is er het tweede dartstornooi. Daarvoor is de inschrijvingscapaciteit opgetrokken tot 64 koppels. “In functie daarvan zullen we onze tent ook wat anders opstellen”, zegt Eddy. Op zondagmiddag kun je ook opnieuw (na de kerktorenworp) aanschuiven voor de barbecue van Bjen Kwie. Bosmolens Ommegang is ook opnieuw genomineerd voor de Gouden Merletjes. Er zijn ook drie nieuwe bestuursleden bij het comité, maar die stellen we hier later voor.