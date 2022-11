125-jarige Volksharmonie jubileert met stadsmars

De Koninklijke Volksharmonie Sint-Jozef bestaat 125 jaar en dat viert het ‘muziek van de Barakken’ in stijl met een goedgevuld feestjaar. De aftrap werd gegeven op het feest van Sint-Cecilia. In de Vedastuskerk werd de nieuwe vlag gewijd, waarna er een plechtige ontvangst volgde op het stadhuis. De harmonie speelde in primeur een erg overtuigende en krachtige versie van haar gloednieuwe stadsmars Menen 1898.

De jubilerende Volksharmonie schreef een ontwerpwedstrijd voor de nieuwe verenigingsvlag uit. “De oude was versleten, onhandelbaar groot en had een veel te zware vaandelstok”, weet ondervoorzitter José Feys. “We lieten de nieuwe vlag borduren bij Cuelenaere in Sint-Laureins, de enige overgebleven artisanale vlaggenmaker in Vlaanderen. Daar hing een mooi prijskaartje aan vast. Gelukkig konden we rekenen op sponsoring door Rotary Menen.”

Uit 23 inzendingen kwam het vlagontwerp van Rani Muyllaert (18) uit Menen als winnaar uit de bus. Zij nam aan de wedstrijd deel via de academie van Menen. Haar inzending leverde haar niet alleen 500 euro en duo-tickets voor elk feestconcert van de Volksharmonie op. Bovenal zal ze de komende decennia haar vlag zien wapperen tijdens elke muzikale optocht. “Ik ben trots op het eindresultaat. Voor de felle kleuren en uitknipselvormen vond ik inspiratie bij de Franse kunstschilder Henri Matisse”, aldus de studente Grafisch Ontwerp.

Promsconcert

Net voor de ontvangst op het stadhuis kreeg het toegestroomde publiek op de Grote Markt in primeur de gloednieuwe mars Menen 1898 te horen. “We lieten de mars speciaal ter ere van ons 125-jarig bestaan componeren door Peter Leroy. We dragen het nummer op aan de stad Menen en zullen het voortaan bij elke gelegenheid vertolken”, zegt voorzitter Dominique Allaert bij de overhandiging van de officiële muziekpartituur aan het stadsbestuur.

“Dit feestjaar kan je niet om onze harmonie heen. Tot en met het Ceciliafeest 2023 zorgen we voor een uitgebreid cultureel aanbod. Tijdens Nieuwjaarsklanken: Feest! in CC De Steiger zetten we ons 125-jarig bestaan in de kijker.

In Park Ter Walle brengen we in februari Muziek uit mijnen tijd en het hoogtepunt wordt een groots Promsconcert in april.

Na een zomers grillfestijn in het VTI Sint-Lucas is er in het najaar een Steigerconcert van ons trommelkorps Barakatak.

Het feestjaar afsluiten doen we met de leuke familievoorstelling De vliegende Josephina in Park ter Walle”, besluit een trotse voorzitter. (Carlos Berghman)