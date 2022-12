125 jaar Landelijke Gilde in Lendelede gaat niet onopgemerkt voorbij

De Landelijke Gilde Lendelede vierde haar 125-jarig bestaan in zaal Lindelei. Het begon allemaal op 6 juni 1897 toen enkele Lendeleedse landbouwers de koppen bij elkaar staken om een beroepsvereniging te stichten die hun belangen moest verdedigen.

De gilde sloot zich aan bij de Boerenbond. Er waren ook heel wat evenementen in die vele jaren: opendeurdagen in diverse boerderijen bij het 70-, 80- en 90-jarig bestaan, het legendarische ‘Spel zonder grenzen’ in 1978 en 1979 ter gelegenheid van 900 jaar Lendelede, acht landbouwbedrijven die in de kijker werden geplaatst ter gelegenheid van het eeuwfeest…. En in 2009 was Lendelede ‘Dorp in de kijker’, een initiatief van de Landelijke gilde in samenwerking met het Davidsfonds. 125 jaar is voor het bestuur het moment om wie zich in die jaren inzette voor de LG te bedanken.

(IB/foto Frank)