115de seizoen WIK afgetrapt met huldiging kampioenen

Het 115de turnseizoen van de Oostendse turn- en danskring Willen Is Kunnen startte zondag in OC ’t Kasteeltje in Zandvoorde met de jaarlijkse kampioenenhulde en aansluitende barbecue, met liefst 260 eters.

De vereniging is ontzettend trots op alle leden en trainers, maar heel speciaal ook op de tientallen medaillewinnaars in het afgelopen seizoen: goud, zilver en brons op elk niveau, in verschillende disciplines. Het ledenaantal bedraagt nu al 450 en gehoopt wordt dat het in september nog stijgt naar meer dan 800.

Voorzitter Erwin Delie bedankte de organisatoren en feliciteerde vele medaillewinnaars voor hun trainingsinzet, volharding en ambitie.

“Jullie zijn allemaal goud waard en een grote inspiratie voor andere jongeren om te starten als competitiegymnast of competitiedanser. Ik wens iedereen een bijzonder boeiend, leerrijk en succesvol gym- en dansjaar toe.”

Bestuurslid Joeri De Jonghe werd gehuldigd omdat hij de fakkel na vele jaren trouwe dienst doorgeeft als trainer. Hij blijft wel actief als secretaris en manusje-van-alles in de vereniging.

Kampioenenhulde

De medaillewinnaars van afdeling dans. (foto FRO)

Hier volgt een lijstje van de uitschieters in de kampioenenhulde met meer dan honderd medaillewinnaars.

• Tumbling B-niveau: Rhune Scheirs en Eowijn Quivy (goud op BK)

• Trampoline synchroon: Arjen Minne en Benthe Van Looy, Jitske Corvelyn en Lara Van den Bergh, Nore Haesaert en Louis Parent (goud op BK)

• Trampoline individueel: Arjen Minne en Louis Parent (goud op BK)

• Trampoline synchroon: Jinthe Corveleijn en Elle Goekint (brons op BK)

• Trampoline individueel: Rien Denolf (goud op BK), Brent Deklerck en Jara Deneire (zilver op BK en de drie atleten namen deel aan het EK).

• Dans: Item Youth (goud en zilver wedstrijdcircuit Gymfed), Item Adults (drie keer goud in wedstrijdcircuit).