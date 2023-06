115 lekkerbekken genieten van schitterende Kampioenen- en Bekerhulde in het Koekelaars Minivoetbal De Mote

In restaurant-feestzaal Den Oever in Koekelare was het vrijdagavond feesten geblazen. Voorzitter Freddy Proot en het bestuur van Minivoetbal De Mote huldigde er de kampioenen en de bekerwinnaar van het seizoen 2022-2023. De aangename en bij momenten ludieke bijeenkomst werd afgesloten met meer dan een natje en een droogje en schitterende muziek van DJ An.

“De competitie 2022-2023 is schitterend en vol spanning verlopen, hoewel we dit jaar maar één reeks hadden”, vertelde afscheidnemend voorzitter Freddy Proot, na het drinken van een glaasje cava, fruitsap of een pintje en het nuttigen van de overheerlijke ribbetjes of vol-au-vent met frietjes. “Enkele ploegen dienden noodgedwongen af te haken ingevolge een tekort aan spelers. Toch slaagden we erin om volwaardige competitie en beker in te richten met 24 wedstrijden op de kalender.”

Goede band opgebouwd

Freddy Proot neemt na 21 jaar voorzitter te zijn geweest, wegens gezondheidsredenen, noodgedwongen afscheid. “Ik heb in al die jaren geprobeerd een goede band op te bouwen met zowel mijn bestuursleden, spelers, verantwoordelijken en scheidsrechters en denk daarin te zijn geslaagd dankzij jullie puike medewerking”, vervolgde Freddy toch wat emotioneel die ook de afwezige Nancy Hermy bedankte voor de jarenlange samenwerking. “We hadden af en toe wel eens een meningsverschil, maar vonden steeds een oplossing ten bate van het minivoetbal.” Freddy Proot dankte ook alle sponsors die de minivoetbalploegen en het bestuur gedurende de voorbije 21 jaar hebben gesteund en wenste de nieuwe bewindsploeg heel veel succes met de organisatie van de komende competitie waarin zij ongetwijfeld zullen slagen. “Want er is maar één gezegde die daarbij past en dat is: ‘Eén voor allen, allen voor één’!”

Prijsuitreiking

De eindrangschikking van de minivoetbalcompetitie 2022-2023, ziet er als volgt uit: Winnaar en algemeen kampioen werd Restaurant Doeveren met 44 punten, gevolgd door DV-Carcleaning 36 punten en De Vereniging met 34 punten. Op stek vier en vijf eindigden De Kloekke Kieten (26 punten) en Blackdog met 25 punten. De rode lantaarn was dit jaar voorde Scheve Schoppers, zij behaalden geen enkel punt. Alle deelnemende ploegen (12) werden een voor een naar voor geroepen en kregen een wedstrijdbal geschonken door het minivoetbalbestuur De Mote.

De Bekercompetitie 2022-2023 verliep eveneens heel spannend. Ook hier was de ploeg Restaurant Doeveren van Frank Logghe, een maatje te groot voor de tegenstanders. In de halve finale versloegen ze DV-Carcleaning met 8-4 en in de finale smeerden ze The Hot Shot een 4-12 nederlaag aan de broek. De troosting voor de derde en de vierde plaats tussen het Jeugdforum en DV-Carcleaning eindigde met een klinkende 6-24 overwinning in het voordeel van DV-Carcleaning.

Trofee-uitreiking

Na de ploegen gehuldigd te hebben was het tijd om enkele individuele prijzen uit te reiken. De trofee voor beste speler werd toegekend aan Maxim Deloof. Hij behaalde 80 punten. Tweede werd Wannes Pollentier (73ptn) en op drie eindigde Hannes Schoonvaere (70ptn). De trofee voor beste doelman is voor Seppe Pollentier met 84 punten voor Bram Letten (78ptn) en Tom Folens (70ptn). De trofee voor de Fair-Play gaat dit seizoen naar het Jeugdforum met 194 punten.

Tussendoor en na afloop kreeg uittredend voorzitter Freddy Proot enkele keren een langdurige staande ovatie van de aanwezige spelers, ploegverantwoordelijken, bestuursleden, sympathisanten en milde schenkers van de trofeeën, waarbij een emotionele Freddy Proot zijn tranen niet kon bedwingen.

En ook wij van De Krant van West-Vlaanderen sluiten ons graag bij die felicitaties aan en maken eerstdaags een afspraak met Freddy en de nieuwe voorzitter voor een uitvoerige babbel over het verleden en de toekomst van minivoetbal De Mote. Een relaas dat je zal kunnen lezen in De Weekbode. (EV)