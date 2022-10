11.trail trekt op 23 oktober door het mooiste van Roeselare

De inschrijvingen voor de zesde editie van de 11.trail zijn al een tijdje geopend en het gaat hard. Wandelaars en lopers verkennen op zondag 23 oktober verrassende steegjes, en mooie gebouwen in Roeselare en dit op een sportieve manier.

De 11.trail is een organisatie van de 11.groepen van Hooglede en Roeselare ten voordele van 11.11.11. Deze organisatie zet in op internationale solidariteit, en biedt kansen aan iedereen die de mouwen opstroopt en zich inzet voor verandering. “Ook dit jaar kan iedereen de verhalen van elf overtuigde 11.trailers volgen”, vertelt Stefaan Devarrewaere van het organiserend comité. “Het zijn stuk voor stuk authentieke verhalen van mensen die de 11. trail meemaakten voor of achter de schermen. Zij vertellen hun verhaal op onze website en onze sociale media. We kozen dit jaar inderdaad niet voor bekende Roeselarenaars of Hoogledenaars, maar voor mensen die iets te maken hebben met de organisatie of met de 11.trail zelf. Denk maar aan de verantwoordelijke van de veiligheid, een seingever, de eigenaar van een gebouw waar we lopen of de jongste deelnemer.”

“Ook dit jaar hadden we geen enkel probleem om een mooi parcours uit te tekenen. We vinden nog steeds mooie locaties waar we met de deelnemers kunnen passeren. En dat deze zesde editie succesvol zal zijn, durven we nu ook al zeggen. Na anderhalve week waren er al meer dan 500 van de 2.000 tickets de deur uit. Wie zeker wil zijn van een plaatsje wacht dus best niet te lang met een ticket aan te kopen. We vonden voor deze 11.trail opnieuw heel wat partners die ons financieel en logistiek ondersteunen. Die vele sponsors maken het mogelijk om het inschrijvingsbedrag van de deelnemers volledig over te maken aan 11.11.11.”

Je kiest als loper voor een parcours van ongeveer vijf of tien km. Voor wandelaars is er een route van vijf km uitgestippeld. Onderweg zorgen tientallen dansers, acteurs of muzikanten voor sfeer en ontroering.

Deelnemen aan de 11.trail kost 11 euro. Kinderen van zes tot en met twaalf jaar en mensen met een vrijetijdspas betalen 5,5 euro. Lopers kunnen kiezen voor drie startwaves: om 9.15 uur, 9.30 uur en 9.45 uur. Wandelaars starten om 10 uur. Start en aankomst zijn voorzien in de Burgerschool. Daginschrijvingen zijn niet mogelijk. (Peter Soete)

Info: www.11trail.be.