11.trail in Roeselare met 2.100 deelnemers uitverkocht, inschrijvingen vervroegd afgesloten

De inschrijvingen voor de zevende editie van de 11.trail in Roeselare zijn dit jaar veel vlotter binnengekomen dan verwacht.

Met meer dan 2.100 inschrijvingen heeft de organisatie beslist om de inschrijvingen vervroegd af te sluiten zodat ze alle deelnemers een vlotte en veilige voormiddag kunnen bezorgen. “Het is dus niet helaas meer mogelijk om in te schrijven! Ook dag inschrijvingen zijn niet meer mogelijk! We kijken uit naar volgende week zondag 22 oktober om iedereen te laten genieten van een mooi parcours vol verrassingen”, aldus de organisatie.