11.11.11-comité Pittem-Egem klaar voor nieuw werkjaar: “Quiz en PitBox zijn ook dit jaar de sterkhouders”

Op vrijdagavond 13 oktober organiseert het 11.11.11-comité Pittem-Egem voor de 14de keer de verenigingenquiz ‘De 11e vraag’. Vanaf begin oktober worden ook weer PitBoxen verkocht. Deze twee activiteiten zorgen elk jaar voor een mooi bedrag in de kas van het comité.

Het 11.11.11.- comité Pittem-Egem zet zich al meer dan 50 jaar in voor de Noord-Zuidproblematiek. Dat gebeurt via bewustmaking, maar het comité probeert ook met activiteiten geld in het laatje te brengen om zo financieel een helpende hand te kunnen reiken aan zij die het moeilijker hebben. Zo konden ze uit de opgebouwde reserve vorig jaar 10.000 euro doorstorten naar de nationale tak van 11.11.11 en schonken ze 2.000 euro aan de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.

“De opbrengst van al onze activiteiten gaat naar hulp voor het Zuiden”

“Onze verenigingenquiz De 11e vraag is zeker een van de vaste waarden”, vertelt Bart Bonte. “We zijn dit jaar al aan de 14de editie toe en merken dat het concept nog steeds aanslaat. Tijdens de quiz nemen ploegen van vier personen het in elf vragenronden tegen elkaar op. We proberen die steeds zo origineel mogelijk te maken met een brede waaier aan onderwerpen, vragenronden met filmpjes of foto’s en dit jaar voor het eerst ook met een ludieke praktische proef. De link met onze gemeente is regelmatig terug te vinden en elke ronde wordt afgesloten met de ‘elfde vraag’, die specifiek over de Noord-Zuidproblematiek gaat. Tenslotte kan een tactisch ingezette joker nog voor verrassingen zorgen. Er zijn al twintig ploegen ingeschreven, maar we gaan voor een dertigtal. Je kan voor een kleine toegangsprijs van 3 euro ook komen supporteren. Belangrijk om weten is dat de volledige opbrengst van de avond naar de hulp aan het Zuiden gaat. Vorig jaar haalden we zo 1.494 euro binnen.”

Gezonde Pitbox

“Vroeger probeerden we geld in te zamelen met de bekende deur-aan-deurbezoeken, maar daar zijn we mee gestopt”, gaat Piet Verstraete verder. “Het werd steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden die zich een voormiddag wilden vrijmaken om een aantal straten te doen. Bovendien bleek het aantal adressen dat niet thuis gaf in stijgende lijn te gaan. Ter vervanging hebben we in 2020 de PitBox in het leven geroepen, waarvan we mogen zeggen dat het zeker een succes is. Vorig jaar brachten ze 1.704 euro op. We stellen een doos samen met verse groenten die aangekocht worden bij lokale kwekers, waarvoor een eerlijke prijs betaald wordt en waarmee we de korte keten toepassen. In de boxen zitten 15 producten van Pittemse landbouwbedrijven afkomstig zijn. Naast verse groenten zitten er ook eieren, champignons, een appel, een peer en een droge worst in. Omdat de inflatie ook bij ons heeft toegeslagen, worden de boxen dit jaar verkocht aan 18 euro. Hiermee steunen de kopers niet alleen de lokale economie, ze doen ook financieel een goede zaak. We hebben de test gedaan en wanneer je alles in de winkel zou kopen betaal je toch zo’n drie euro meer. Begin oktober zal er bij iedereen een flyer in de bus vallen met een QR-code om te bestellen. Dan zal ook de website www.pitbox8740.be actief worden voor alle info en bestellingen. De boxen zelf zullen op zaterdag 11 november tussen 10 en 13 uur kunnen afgehaald worden in zaal De Magneet.” Wie zich overigens geroepen voelt om een handje toe te komen steken, mag het comité altijd iets laten weten via 111111pittemegem@gmail.com.

“Tenslotte is er nog ons Triple XI³-bier”, geeft Piet Verstraete nog mee. “We hebben het beheer en de distributie overgedragen aan onze collega’s uit Hoboken, maar het bier kan nog altijd online besteld worden en zal ook tijdens de quiz en tijdens het afhaalmoment van de PitBox te koop zijn.”