100-jarige KLJ waagt nieuwe aanval op wereldrecord: “Langste colonne tractoren”

Tijdens het weekend van 11 tot en met 14 september hebben de leden van de Meulebeekse KLJ-afdeling alle redenen om feest te vieren. Dan bestaat KLJ Meulebeke 100 jaar en die gebeurtenis wordt met tal van activiteiten in de bloemen gezet. Een werkgroep van 16 personen is nu al volop aan de slag om deze vierdaagse gestalte te geven.

Op 11 september 2025 organiseert de KLJ op de hoeve Martens in de Haandeput 2 in Meulebeke een gezellige bijeenkomst met alle oud-leiders, sponsors en leden van de jeugdbeweging. Op vrijdag is er een afterwork party en ook een kaarting.

“De zaterdag pakken we met iets nieuws uit: we organiseren namelijk een night tractorpulling die zal duren tot middernacht en simultaan gaat onze fuif ’t Sop in de Kop van start”, aldus Margo Vandekerckhove van de werkgroep ‘100 jaar KLJ’. “Het hoofdaccent ligt wel op wat de zondag te gebeuren staat. Het eetfestijn voorziet in beenham met frietjes en daarna is het tijd voor het moment suprême… de aanval op het wereldrecord van de langste tractorketting. De deelnemende tractoren kunnen zich op een afgebakend terrein parkeren en om 13 uur zet de colonne zich dan in beweging.”

Modder

“Iedereen herinnert zich nog onze recordpoging precies 10 jaar geleden waarbij we meer dan 1.280 tractoren in Meulebeke kregen maar het slechte weer was een echte spelbreker. De modder zorgde er voor dat we meer dan 5 meter tussenruimte tussen de tractoren hadden en dat kostte ons de titel. We voorzien voor dit hele gebeuren 20 ha terrein rond de hoeve Dirk Martens. Na de recordpoging is er nog een afterparty.”

“Langs deze weg hopen we op heel wat reacties op onze oproep. De deelnameprijs is gratis en me mikken vooral op landbouwers, loonwerkers, oldtimerclubs en iedereen die in het bezit is van een tractor. We bezoeken eveneens de ons omringende KLJ-afdelingen en ook de landbouworganisaties. We voorzien ook in een speciaal terrein voor opleggers voor de personen die hun tractor(en) met de vrachtwagen aanvoeren.”

“We vrezen geen enkele uitdaging en we stellen alles in het werk om deze recordpoging tot een goed einde te brengen. Voor meer inlichtingen kan men mij steeds contacteren op 0471 43 63 51.”