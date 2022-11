100-jarige bestaan wordt gevierd met beurs, optredens en speeldorp

Gezinsbond Tielt viert op 5 en 6 november het 100-jarig bestaan met een feestweekend. Na de coronajaren wil de organisatie de verjaardag vieren en zich in de kijker zetten met een tweedehandsbeurs, optredens en een gezinsnamiddag.

“Eigenlijk stond het feest gepland voor vorig jaar, maar ook hier gooide corona roet in het eten en dus moesten we alles een jaar uitstellen”, vertelt bestuurslid en voormalig voorzitter Ronald Kesteloot. “We hebben door de pandemie de voorbije jaren weinig kunnen doen, dus nu willen we tonen dat we aanwezig zijn in Tielt en wat we te bieden hebben met onze organisatie onder de aandacht brengen.”

Pioniers

“Tielt was een van de eerste steden in België waar de toenmalige Bond van de Talrijke Huisgezinnen aanwezig was. De organisatie ontstond in West-Vlaanderen, meer bepaald in Brugge, Kortrijk, Desselgem, Zwevegem, Oostende en Tielt. Net na de Eerste Wereldoorlog wilden de oprichters vooral de oorlogsweduwen ondersteunen. Bij ons waren de onderwijzers Camiel De Vlieghere en Henri Bossaert, onze eerste voorzitter, de pioniers”, vertelt Kesteloot.

Met de hulp van de nationale organisatie die ontstond, kon de afdeling verschillende activiteiten gaan uitwerken. Een van de acties waar Kesteloot zelf heel trots op is, is Roefel, waarbij kinderen een dag mogen meewerken in de volwassen wereld. “In 1994 startte Regine Demeestere t’Jantele, een belangrijke dame voor onze afdeling, deze activiteit op en nadat ze mij betrok, startte ook mijn verhaal bij de Gezinsbond.”

Optredens

Het grote doel van de Gezinsbond is volgens Kesteloot de gezinnen één te maken en invloed te hebben op de actualiteit. Met de lokale acties wil de Gezinsbond vooral tonen wat die voor Tielt kan betekenen. “We willen ook nog eens de nadruk leggen op de voordelen van de spaarkaart voor leden en wat wij te bieden hebben aan activiteiten. Momenteel gaat alle aandacht naar het feest, maar daarna gaan we aan de slag met onze kalender voor volgend jaar.”

“Ook daar mag Tielt zich aan een gevarieerd programma verwachten, zoals een paaseierenraap, voordrachten en onze steun aan Kom op tegen Kanker, waarvoor we aan iets nieuws werken.”

Na de vieringen van 50, 75 en 90 jaar, moet er dit weekend een nieuw hoogtepunt toegevoegd worden aan de geschiedenis van de vereniging.

De jaarlijkse tweedehandsbeurs op deze datum blijft, maar ‘s avonds wordt daar een reeks optredens aan toegevoegd. Funky Town, Borokov Mazltov en Radio Figaro, allemaal groepen met een Tieltse link, moeten dan de ambiance in het JOC brengen. Het weekend wordt op zondag afgesloten met een gezinsdag met een speel- en sportdorp en goochelaar aan de Europahal. (Margit Ghillemyn)